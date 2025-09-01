Versane una sola manciata sui tappeti e torneranno ad essere profumati: io lo faccio sempre

Una sola manciata di questo prodotto naturale e finalmente i tappeti torneranno ad essere profumati ed igienizzati: perfetto anche se in casa ci sono cani e gatti.

I tappeti sono veri protagonisti dell’arredo: scaldano l’ambiente, lo rendono accogliente, aggiungono personalità. Ma c’è un piccolo problema che tutti, prima o poi, affrontano: col tempo, anche se sembrano puliti, perdono freschezza e assorbono gli odori della casa. Fumo, cucina, animali domestici… tutto si deposita silenziosamente tra le fibre. Il risultato? Tappeti visivamente belli ma dall’odore spento o, peggio, sgradevole.

Quando questo accade, subito immaginiamo scenari apocalittici nel momento in cui lo dovremo lavare. Spesso, infatti, non entreranno in lavatrice e il lavaggio a mano sembra l’unica opzione possibile, oltre a quella di mandare tutto in lavanderia, ma avrebbe un costo che spesso non vale nemmeno la pena di affrontare. E quindi, la domanda è una soltanto: come fare per riuscire ad ottenere un tappeto profumato senza correre il rischio di rovinare tutto?

Un solo ingrediente per riuscire ad ottenere facilmente un tappeto profumato ed igienizzato

La buona notizia è che non serve portarli in lavanderia ogni mese per tenerli freschi. Basta una sola manciata di un ingrediente semplice, naturale e facilmente reperibile. È il trucco che uso sempre a casa e che mi salva ogni volta. Il segreto è nel bicarbonato. Sì, proprio lui: un alleato domestico senza tempo, economico e versatile. Ma il vero trucco è profumarlo prima di usarlo.

A differenza del rimedio classico in cui si utilizza il bicarbonato nella sua forma comune, in questo caso lo andremo prima ad ‘aromatizzare’ e poi lo andremo ad usare sui tappeti. Per preparare il mix in una ciotola, versare circa mezza tazza di bicarbonato, poi aggiungere 10-15 gocce di olio essenziale a nostra scelta: lavanda per un effetto rilassante, limone per una sensazione di pulito, oppure eucalipto se si vuole un tocco balsamico. Mescolare bene, in modo che l’aroma si distribuisca uniformemente.

Coprire la ciotola e lasciare riposare per qualche ora, o anche tutta la notte. Questo permette al bicarbonato di assorbire completamente la fragranza. Passato il tempo necessario, versare una manciata sui tappeti, stendendo il mix uniformemente. Lasciare agire per almeno 30 minuti, meglio ancora un paio d’ore se hai tempo. Infine, passare l’aspirapolvere con calma. Il bicarbonato avrà assorbito odori e umidità, lasciando il tappeto fresco e profumato. Ed ecco che in pochissimi tempo, il tappeto avrò perso tutto quel tipico brutto odore e sarà ritornato fresco, profumato ed anche igienizzato.