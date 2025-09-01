Rimettersi in forma dopo le vacanze: i consigli da seguire per smaltire subito gli eccessi estivi

Dopo l’estate e dopo che sono passate intere settimane di aperitivi al tramonto, gelati senza sensi di colpa e pranzi in riva al mare, rimettersi in forma può sembrare una montagna da scalare, soprattutto se già si tende a vivere uno stile di vita sedentario durante tutto il resto dell’anno. Ma settembre è il mese perfetto per ripartire con energia: le giornate sono ancora luminose, la voglia di routine torna pian piano e il corpo, stanco ma rigenerato, è pronto a ritrovare il proprio equilibrio.

Fortunatamente, a differenza di quello che si possa pensare, non serve una dieta estrema né ore infinite in palestra. Bastano buone abitudini, piccoli passi costanti e un po’ di ascolto del proprio corpo. Scopriamo subito, i consigli da seguire per smaltire gli eccessi estivi e rimettersi in carreggiata senza stress.

Come ritornare in forma dopo le vacanze seguendo dei semplici e sani consigli

Durante le vacanze, è facile dimenticarsi di bere acqua a sufficienza, soprattutto se si prediligono cocktail e bibite zuccherate. La prima mossa per depurarsi è reintrodurre almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, meglio se a piccoli sorsi durante la giornata. Per rendere il tutto ancora più efficace, si potranno aggiungere delle fette di limone, zenzero o cetriolo per un effetto detox ancora più piacevole.

È importante iniziare la giornata nel modo giusto, quindi sì ad una colazione leggera ma nutriente. Si dovranno dimenticare cornetti e cappuccini presi al volo e si dovrà prediligere una colazione bilanciata. Yogurt greco con frutta fresca, fiocchi d’avena e un cucchiaino di miele sono l’ideale per riattivare il metabolismo senza appesantire. E soprattutto, non saltarla mai!

Movimento sì, ma senza esagerare. Non è il momento per allenamenti troppo intensi, specialmente se siamo stati fermi per settimane. Ricominciare con passeggiate veloci, yoga, nuoto o brevi sessioni di esercizi a corpo libero, aiuteranno subito a sentirsi meglio con se stessi. L’obiettivo è riattivare la circolazione e tonificare gradualmente. Regolarizzare i pasti: colazione, pranzo, cena e due spuntini leggeri. Evitare di mangiare tardi la sera o di digiunare per compensare. La costanza premia più di qualsiasi rinuncia. Infine, punto importantissimo, bisogna dormire di più e meglio. Piccoli step, fatti anche gradualmente, ma che aiuteranno a ritornare subito in forma.