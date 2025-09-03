Devi cambiare ora abitudini prima che arrivi il freddo: solo così ti sbarazzi davvero dell’umidità

Con l’autunno alle porte e le temperature che iniziano a scendere, è il momento perfetto per fare qualche piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane. Il freddo non porta con sé solo plaid e tisane calde, ma anche un nemico invisibile e fastidioso: l’umidità. Se non ci si prepara per tempo, può rovinare la qualità dell’aria in casa, portare muffa e creare un ambiente malsano. Ma con alcune mosse mirate, si potrà prevenire e vivere un inverno decisamente più confortevole.

Per cercare di diminuire, drasticamente, la presenza di umidità in casa e per poter evitare tutte le conseguenze del caso, sarà necessario modificare alcuni comportamenti errati, che, nel corso delle settimane non faranno altro che creare un ambiente favorevole anche per la proliferazione della muffa, di germi, di batteri e anche di cattivi odori. Ma quali sono queste abitudini da cambiare? Vediamole nel dettaglio.

Sono queste le abitudini da cambiare prima che arrivi il freddo: solo così si dirà addio all’umidità in casa

Uno degli errori più comuni, non appena le temperature iniziano a scendere, è quello di tenere le finestre chiuse per paura del freddo. In realtà, arieggiare gli ambienti ogni giorno, anche solo per 10 minuti, è fondamentale per far uscire l’umidità accumulata e permettere un ricambio d’aria efficace. Basterà scegliere i momenti meno umidi della giornata, come il tardo mattino, e spalancare finestre e porte interne per favorire il giusto ricambio d’aria.

Un altro aspetto a cui fare attenzione è quando si asciuga il bucato in casa. Stendere in casa è comodo, ma contribuisce ad alzare il tasso di umidità, soprattutto nei mesi freddi. Se non si hanno alternative, bisogna cercare di farlo in una stanza ben ventilata o con un deumidificatore acceso. Attenzione anche al vapore, cucinare, fare la doccia o anche solo bollire l’acqua contribuisce a generare vapore. Utilizzare sempre la cappa aspirante in cucina e accendere il ventilatore del bagno o lasciare la porta aperta dopo la doccia.

Prima che arrivi il vero freddo, verificare lo stato di infissi, guarnizioni e pareti esterne. Un piccolo intervento adesso può evitare la muffa e danni strutturali in futuro. Insomma, si tratta di piccolissimi cambiamenti, che però permetteranno di ottenere un netto miglioramento in casa, evitando così di ritrovarsi in spiacevoli situazioni e di creare in casa ambienti poco sani.