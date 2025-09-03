David scartato subito! Annuncio Juve: cambiano le gerarchie

Due vittorie in altrettante partite per la Juventus che ha iniziato col piede giusto la propria stagione dopo tante critiche ed altrettanti dubbi. Il mercato in entrata si è sbloccato solo alla fine con Zhegrova e Openda, ma lascia l’amaro in bocca per la situazione relativa al centrocampo.

Intanto a togliere le castagne dal fuoco in questo avvio è stato a sorpresa Dusan Vlahovic con le reti contro Parma e soprattutto Genoa. Lo stesso calciatore serbo era stato a lungo uomo mercato in uscita, senza però riuscire ad arrivare a dama per trovare una soluzione giusta in ottica futura. Il contratto è in scadenza il prossimo giugno ed era lecito attendersi un epilogo differente che potesse portare la Juve a monetizzare e il bomber a trovare un’altra realtà in cui esprimersi.

A conti fatti però Vlahovic non solo è rimasto a Torino ma si sta rivelando anche estremamente utile per Tudor che ne ha ricavato già due gol piuttosto importanti, utili sia in termini di risultati che dal punto di vista del morale per lo stesso calciatore che si candida ad essere una risorsa di alto livello per il cammino dei bianconeri.

Per ciò che concerne il reparto offensivo è stato discreto anche l’impatto di Jonathan David, arrivato a costo zero dal Lille, che è andato in gol nella vittoria contro il Parma prima di offrire una prova decisamente più sottotono contro il Genoa.

Juventus, Vlahovic contro David: Sacchi sceglie il serbo

Con un Vlahovic in crescita e un David tutto da scoprire rischia quindi di aprirsi un autentico dualismo per il ruolo di centravanti titolare della Juventus.

Tudor fa le sue valutazioni e lavora sul campo proprio in questa ottica, mentre dall’esterno c’è chi ha già un’opinione ben delineata sul confronto tra i due attaccanti di casa Juve.

L’ex allenatore Arrigo Sacchi è intervenuto sull’argomento in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “David o Vlahovic? Non so chi sceglierà Tudor, ma so chi sceglierei io. Dico Vlahovic perché conosce il campionato italiano, non ha bisogno di adattamento e, secondo me, ha anche voglia di dimostrare che è un bravo centravanti”.

Sacchi preferisce dunque il serbo al neo arrivato David mentre sulla squadra in generale ha affermato: “È una squadra tosta, solida in difesa. Punta a non subire gol ed è organizzata. Alla lunga, nel nostro campionato, questo fa la differenza”.