Esonero sulla panchina di una grande di Serie A: ultim’ora pazzesca!

Dopo due giornate è già tempo di bilanci in Serie A. Una big non è partita al meglio e spunta già qualche riflessione

Il campionato di Serie A ha preso il via con le prime due giornate che incoronano Napoli, Cremonese, Juventus e Roma come uniche squadre ancora a punteggio pieno.

Bene i campioni d’Italia di Conte, nonostante le difficoltà contro il Cagliari, così come la solidità offerta dai giallorossi di Gasperini, la capacità di uscire dalle difficoltà di Vlahovic e soci e soprattutto il grande impatto sulla nuova categoria per i grigiorossi di Nicola. Le note positive non mancano, così come quelle negative, anche tra i top club.

Tra le big più deludenti spicca soprattutto l’Atalanta che non ha ancora visto decollare il progetto targato Ivan Juric. Il tecnico croato è ancora a secco di successi sulla panchina orobica, con due pareggi poco esaltanti che fanno scattare i primi campanelli d’allarme. La sosta attuale per gli impegni delle Nazionali è quindi inevitabilmente un buon momento per andare a tirare le somme di quanto accaduto finora in Serie A.

Lo sanno bene anche i tifosi atalantini che avrebbero voluto di più da una squadra che negli ultimi anni ha sempre ben impressionato sotto i dettami di Gasperini. È chiaro come serva tempo al progetto tecnico di Juric per iniziare a pagare i giusti dividendi soprattutto alla luce di un mercato che ha fortemente condizionato la squadra. L’addio del capocannoniere Mateo Retegui è duro da affrontare, così come tutte le criticità relative ad Ademola Lookman, lungamente un separato in casa prima della fine del mercato.

Calciomercato Serie A, subito un big a rischio panchina: la situazione di Juric

I primi risultati zoppicanti iniziano subito a porre Juric sotto una luce particolare. I bookmakers infatti non avevano già grande fiducia nei confronti dell’ex romanista e dopo i due pareggi iniziali le cose sono anche peggiorate.

Il croato è in pole nelle quote esonero entro Natale, pagato a 1,75 su ‘Planetwin365’ e ‘Goldbet’. Una cifra piuttosto bassa che certifica come Juric sia già nel mirino mediatico e dei tifosi ed abbia urgente bisogno di cambiare passo per scongiurare brutte sorprese.

Sotto osservazione anche il lavoro di Chivu che dopo una vittoria e una sconfitta è proposto a 4,50 dal punto di vista dell’esonero. In zona salvezza a rischio c’è Di Francesco a 2, oltre a Grosso e Pisacane a 2,25 e a Zanetti, Cuesta, Gilardino e Nicola a 2,50.