È ufficiale, terremoto Juve: lascia la Continassa e va via!

La Juventus ha ritrovato in Dusan Vlahovic un centravanti efficace in grado di fare la differenza al momento opportuno. Nonostante un’estate con la valigia in mano alla fine il serbo è rimasto, convincendo peraltro con due ottimi prestazioni ed altrettanti gol da subentrato contro Parma e Genoa.

Reti pesanti sia per la squadra che per il morale personale del calciatore, che vivrà quindi alla Juventus questo ultimo anno di contratto ancora in essere, per ora con questo nuovo ruolo cucitogli da Tudor. Chi invece nei piani della società e dell’allenatore croato non ci è proprio finito è Arkadiusz Milik, attaccante polacco che ha saltato l’intera scorsa stagione ed è rimasto senza un futuro ben delineato.

L’ex Napoli è assente in campo da oltre 450 giorni a causa di problemi fisici senza fine che ne hanno largamente condizionato questa fase di carriera. Milik vive anni molto complicati ed avrebbe voglia di riprendere in mano la propria vita calcistica a distanza di circa 14 mesi.

Un calvario infinito che difficilmente si risolverà in bianconero con l’ennesimo indizio arrivato nelle scorse ore. La Juventus ha infatti diramato la lista Champions che andrà ad affrontare la prima parte della massima competizione europea. Nel folto elenco a disposizione di Tudor non ci sarà il classe 1994 polacco.

La lista Champions della Juventus:

Portieri: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio;

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 18 Kostic, 24 Rugani, 25 João Mário, 27 Cambiaso, 32 Cabal;

Centrocampisti: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 19 K.Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie;

Attaccanti: 7 F.Conceição, 9 Vlahovic, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 20 Openda, 30 David;

La lista B: 10 Yildiz, 40 Rouhi, 41 Gil Pouche, 42 Scaglia, 43 Fuscaldo, 47 B.Martinez;

Calciomercato Juventus, Milik fuori dalla lista Champions: ipotesi turca per il futuro

Milik è quindi completamente fuori dai progetti della Juventus e il suo futuro potrebbe essere altrove.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ il polacco avrebbe alcune richieste da club turchi. In quei lidi infatti la sessione di calciomercato è ancora aperta fino al prossimo 12 settembre, e dunque c’è ancora tempo di imbastire trattative.

In particolare il Samunsport avrebbe già avanzato un sondaggio per Milik, con la prima proposta che sarebbe stata di un prestito con diritto di riscatto. In merito alla questione si attende la risposta della stessa Juventus che dovrà trovare una soluzione per un calciatore sfortunato ed evidentemente al di fuori degli attuali progetti tecnici. In questi anni a Torino il polacco ha collezionato un totale di 75 presenze con 17 gol e due assist.