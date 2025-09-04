Djokovic-Alcaraz, semifinale a senso unico: il serbo senza scampo!

La prima semifinale degli Us Open 2025 è il big match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il serbo potrebbe non avere scampo

Gli Us Open stanno entrando nella fase più calda con le semifinali che andranno a delineare il quadro dell’ultimo atto dello slam americano. C’è tanta attesa soprattutto per la prima sfida, quella tra Alcaraz e Djokovic.

Il famelico spagnolo punta a portare a casa il secondo slam stagionale dopo il successo al Roland Garros, dimenticando così Wimbledon, mentre il fenomeno serbo dall’alto della sua esperienza ha ancora tutta l’intenzione di giocarsi le proprie carte contro uno dei due avversari più complicati possibili.

Lo stesso Nole infatti nei giorni scorsi aveva ammesso di voler “rovinare la festa a Sinner e a Carlos, che tutti danno per scontati finalisti”. Il serbo ha quindi voglia di mettere in luce il proprio talento anche al cospetto del nuovo che avanza e per farlo: “Spero di arrivare al match con Alcaraz in buone condizioni, per poter sostenere anche una battaglia di 5 set”.

Si preannuncia quindi una grandiosa battaglia quella tra Djokovic e Alcaraz che domani decreterà il primo finalista degli Us Open 2025 in attesa di capire poi chi sarà l’altro tra Sinner e Auger-Aliassime. L’hype sulla semifinale tra il campione del passato e quello del presente e del futuro è alle stelle, con lo spagnolo che al contempo si gioca anche le proprie chance di arrivare al primo posto della classifica ATP ai danni di Sinner.

Djokovic contro Alcaraz: le quote del passaggio del turno

La battaglia tra i due si ripete dopo l’ultimo confronto in uno slam arrivato ai quarti degli Australian Open, ad inizio anno, in cui a trionfare fu proprio Djokovic.

Le cose però per l’incontro in terra americana potrebbero essere ben diverse. Alcaraz è arrivato al penultimo atto senza perdere neanche un set, mettendo in fila Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech e Lehecka senza patemi.

Alla luce anche dello stato di forma pazzesco dello spagnolo i bookmakers hanno le idee piuttosto chiare sull’esito della semifinale. Si ipotizza un 3-1 a favore di Alcaraz in quota a 3,55 su Eurobet, a 3,50 su Vincitu e Betflag, a 3,40 su Bet365. Cifre piuttosto eloquenti che determinano la differenza attuale tra i due, nonostante l’enorme voglia di Nole di fare la differenza contro un big. Djokovic vorrebbe rovinare i piani di Alcaraz e Sinner, ma l’ostacolo del campione iberico rischia di essere già ora insormontabile.

I precedenti sono a favore di Novak (5-3) che ha vinto anche gli ultimi 4 confronti su 5 ma i pronostici vanno in altra direzione.