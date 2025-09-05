Carta Dedicata a Te, tutte le informazioni necessarie per poter avere i 500 euro

Quella che oggi è denominata “Carta dedicata a te” fu varata nel 2008 dall’allora ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti. A rilanciarla, nel 2012, fu il governo Monti. Detta anche carta acquisti (o carta sociale o ancora social card), questa carta prepagata – potenziata nel 2024 – è stata creata per supportare la spesa alimentare, sanitaria e domestica.

La “Carta dedicata a te” è riservata a determinate categorie di cittadini. Può essere usata in tutti gli esercizi commerciali convenzionati per acquistare beni di prima necessità come latte, carne pesce, uova, pasta e panetteria. Si possono acquistare anche frutta, legumi, ortaggi.

Con la Carte dedicata a te possono essere acquistati anche bevande e olio, alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati, prodotti Dop e Igp. Esclusi invece il tabacco e le bevande alcoliche. La misura consiste in un contributo di 500 euro per nucleo familiare, ecco come ottenerlo.

Carta dedicata a te, a chi spetta e come ottenere i 500 euro

Si avvicinano le nuove erogazioni della Carta dedicata a te e l’INPS ha rilasciato aggiornamenti fondamentali sul contributo economico da 500 euro nel 2025. La misura si rivolge ai nuclei familiari residenti in Italia in possesso di specifici requisiti, come previsto dal decreto interministeriale del 4 giugno 2024.

Più nel dettaglio, per avere la Carta Dedicata a te è necessario che tutti i membri del nucleo siano iscritti all’Anagrafe comunale. Occorre poi che il valore dell’ISEE ordinario in corso di validità non sia superiore a 15.000 euro annui. Il contributo viene assegnato in maniera automatica, all’interno dei limiti delle carte disponibili per ciascun Comune.

Non serve presentare domanda. Sarà l’INPS a individuare i beneficiari inserendo sul proprio sito, entro l’11 settembre 2025, l’elenco degli aventi diritto. La selezione avviene dando priorità ai componenti del nucleo familiari e, a parità di condizioni, alle famiglie con almeno tre componenti, con la presenza di minori e con ISEE più basso.

Il contributo di 500 viene erogato tramite carta elettronica a prepagata distribuita da Poste Italiane. La Carta dedicata a te può essere usata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti, o per abbonamenti al trasporto pubblico locale. Gli acquisti vanno effettuati presso esercizi commerciali convenzionati.

Attraverso l’area tematica “INPS e i Comuni” – reperibile sulla piattaforma INPS sotto la sezione “Servizi al cittadino” – è stata predisposta una procedura di accesso al servizio per le amministrazioni comunali.