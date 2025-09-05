Sterling sbarca in Italia in prestito: stravolta la corsa scudetto

Agli albori della propria carriera Raheem Sterling era considerato uno dei migliori talenti in giro per l’Europa, divenendo grande protagonista con la maglia del Liverpool.

Ai ‘Reds’ da giovanissimo l’esterno inglese di origini giamaicane fece registrare il suo primo grande exploit vincendo ad appena 20 anni anche il Golden Boy. Si trattava di un attaccante rapidissimo, forte nell’uno contro uno e capace di produrre gol e assist con straordinaria frequenza. Qualità sviluppate poi col passare del tempo anche al Manchester City, club che a suon di milioni lo strappò dal Liverpool nel 2015.

Fino al 2022 il classe 1994 si è quindi espresso con la maglia dei Citizens collezionando trofei in serie e la bellezza di 131 gol e 86 assist in 336 partite. Si tratta indubbiamente del picco massimo toccato in carriera da Sterling che ha iniziato il suo lento declino dal passaggio al Chelsea dell’estate 2022.

Con i ‘Blues’ ha messo insieme un biennio discreto ma senza particolari momenti esaltanti per poi provare a rilanciarsi con il prestito all’Arsenal della passata stagione. L’ultima annata è stata la peggiore per Sterling che ha messo insieme appena 28 presenze con 1 gol e 5 assist. Tantissime assenze, una condizione fisica poco esaltante e prestazioni ampiamente al di sotto delle attese. Rientrato ora al Chelsea dal prestito, Sterling è indubbiamente ad un punto decisivo della propria carriera e il mercato potrebbe venirgli in aiuto.

Calciomercato, Sterling pronto per la Serie A: idea per Milan e Inter

Rientrato a Stamford Bridge dopo l’ultimo prestito, l’esterno inglese è però fuori dai piani di Maresca e durante l’estate è stato accostato a diversi club soprattutto inglesi. Dal Fulham al West Ham e al Crystal Palace, fino anche a soluzioni estere affascinanti come il Napoli.

In Serie A era stato dunque associato ai campioni d’Italia, ma ora potrebbero essere altri due i club pronti a dare a Sterling una nuova chance.

Come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ l’intenzione del diretto interessato sarebbe non muoversi dall’Inghilterra, ma non possono essere escluse del tutto altre piste suggestive come quelle che potrebbero portarlo a Milan e Inter.

Nello specifico entrambe le milanesi potrebbero avere bisogno di un calciatore in più con le sue caratteristiche e a buon mercato, visto lo status di fuori rosa, potrebbe essere una chance intrigante. Sterling potrebbe essere quindi un innesto per gennaio nel caso in cui decidesse di ritoccare verso il basso l’ingaggio per favorire le eventuali trattative, il tutto con lo scopo di provare a rientrare tra i convocati per il Mondiale.