Ora legale, cambia la data: quando dovremo spostare di nuovo le lancette

Quest'anno ci sono delle novità per quanto riguarda la data dell'ora legale. Ecco cosa cambia e quando andranno spostate le lancette dell'orologio.

L’ora legale scatta a marzo. È la convenzione – adottata in Italia nel 1966 – che serve a spostare di un’ora le lancette degli orologi per congedarsi, almeno per qualche mese, dall’ora solare che attraverso il meridiano locale segue il naturale passaggio del sole. Questo sistema permette di sfruttare le giornate più lunghe nei mesi estivi e primaverili.

In pratica avremo giornate più lunghe fino al ritorno dell’ora solare, nel mese di ottobre. L’alternanza tra i cinque mesi di ore solare e i sette di ora legale serve principalmente a risparmiare energia facendoci guadagnare un’ora di luce in più e diminuendo così i consumi elettrici e di gas.

Lo spostamento in avanti delle lancette impatta positivamente sull’economia. Così facendo si abbassano i costi energetici per l’illuminazione delle case e delle attività commerciali. Quest’anno però l’arrivo dell’autunno si porterà dietro un cambiamento nel calendario del passaggio all’ora solare. Ecco quando dovremo spostare nuovamente le lancette.

Cambia la data del passaggio dall’ora legale all’ora solare: quando andranno spostate le lancette dell’orologio

Nel 2025 l’ultimo fine settimana di ottobre cade in anticipo. Questo significa che il ritorno all’orario invernale avrà luogo una giornate prima rispetto agli anni passati. La significativa variazione naturalmente è inserita in calendario, senza alcun intervento a livello normativo o qualche decisione straordinaria. Semplicemente il “ritorno indietro” delle lancette sarà anticipato di un giorno.

Questa variazione non inciderà più di tanto sulla routine quotidiana. Per essere più precisi, in questo 2025 l’ultima domenica di ottobre sarà il 26 invece del 27 (come era accaduto nel 2024). In altre parole, le nostre giornate quest’anno si accorceranno con 24 ore di anticipo. Questo significa che il passaggio dall’ora legale all’ora solare avrà luogo nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

Sarà allora che che la lancetta andrà spostata indietro di un’ora. Il ritorno all’ora solare significa che il sole tramonta prima – ergo meno ore di luce per praticare attività all’aria aperta – e porta a dover rimodellare i ritmi quotidiani. Non pochi poi, soprattutto nelle prime settimane, faticano ad abituarsi e sperimentano una maggiore sensazione di stanchezza.

Non mancano infatti anche gli aspetti negativi per il nostro organismo, con disagi per il ritmo circadiano (ovvero il nostro “orologio biologico”). Alcuni noteranno un peggioramento della qualità del sonno (insonnia, sonno interrotto, difficoltà ad addormentarsi) e anche difficoltà a concentrarsi, aumento della sonnolenza. Per ritornare ad avere giornate più lunghe dovremo attendere diverso mesi. Soltanto nella primavera del 2026 tornerà l’ora legale, cioè nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.