Guardiola saluta il suo pupillo: dal City alla Juve a parametro zero

Nell’ultima estate di calciomercato il Napoli ha piazzato uno dei colpi più altisonanti della Serie A ingaggiando a parametro zero Kevin De Bruyne dopo la fine del suo contratto col Manchester City.

Un acquisto di prestigio assoluto desiderato da De Laurentiis e soci e tramutato in realtà da una società ambiziosa più che mai sia a livello nazionale che internazionale. KDB ha già messo a referto il primo gol in Italia lasciando intravedere lampi di un talento riconosciuto da tutti, ed esaltato negli anni alla corte di Pep Guardiola.

Tra un anno però la storia potrebbe ripetersi, ma con un altro pupillo dell’allenatore spagnolo che potrebbe lasciare il City ancora una volta per fine contratto. Tra i big in scadenza nel 2026 c’è infatti anche Bernardo Silva, faro della squadra inglese ma anche della nazionale portoghese.

Il mancino lusitano ha offerto negli anni una qualità enorme abbinata ad una grande efficienza negli ultimi 20 metri. Visione di gioco, tecnica e capacità di fornire assist sono le sue doti migliori a cui ha fatto corrispondere anche numeri importanti. Arrivato a Manchester nel 2017 per circa 50 milioni, Bernardo Silva ha raccolto al City ben 410 presenze condite da 72 gol, 73 assist e la bellezza di 17 titoli in bacheca.

Il classe 1994 potrebbe essere arrivato verso il capolinea della sua avventura in Premier, e a zero tra un anno farebbe gola in Serie A, soprattutto ad un club come la Juventus.

Calciomercato Juventus, idea Bernardo Silva a zero: colpo per l’anno prossimo

Secondo quanto evidenziato da ‘Juventibus’, sul canale YouTube, Silva sarebbe nei piani futuri della Juventus.

I bianconeri starebbero infatti già progettando il grande colpo a parametro zero, approfittando della scadenza contrattuale fissata per giugno 2026. Il portoghese è tra i migliori calciatori ad un anno dalla fine del contratto, e a dispetto dell’età con la sua qualità sarebbe ancora tranquillamente in grado di fare la differenza in Serie A.

A proposito del recente passato e del futuro lo stesso Bernardo Silva ad inizio agosto disse: “La scorsa stagione non è stata come volevamo: è la stessa sensazione sia per i giocatori che per i tifosi”.

Poi ha aggiunto sull’annata attuale: “La stagione è l’occasione per voltare pagina e ricominciare. Siamo davvero concentrati sul miglioramento e sulla lotta per il trofeo, qualcosa che è nel DNA di questo club e di questa squadra”.

L’ambizione del portoghese è quindi quella di tornare subito a vincere, poi ci sarà tempo per pensare al futuro.