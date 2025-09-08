Stai cercando qualche idea originale per ottenere un po’ di privacy sul balcone? Queste sono pazzesche

Privacy in balcone, con queste idee riesci ad ottenerla a basso costo e senza nessuna fatica: ci vorrà pochissimo e potrai godertelo senza vicini impiccioni.

Vivere in città ha i suoi vantaggi, certo. Ma quando arriva il momento di godersi un po’ di relax all’aperto, magari sul balcone, e ci ritroviamo lo sguardo curioso del vicino di fronte… beh, la magia svanisce in un attimo. Ecco perché se desideriamo uno spazio all’aperto che sia davvero nostro, lontano da occhi indiscreti, bisogna sapere che non servono grandi budget o interventi strutturali. Bastano idee intelligenti e un tocco di creatività, per cambiargli completamente aspetto.

A differenza di quello che si possa pensare, riuscire ad ottenere un po’ di privacy sul proprio balcone non è affatto complicato, né tanto meno sarà necessario affrontare spese esose. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, in commercio esistono tantissime alternative, facile, veloci e anche economiche, che permettono di ottenere la giusta intimità sugli spazi esterni di casa, senza doverci più rinunciare.

Idee economiche ed originali per ottenere in poche mosse la giusta privacy in balcone

Ma quali sono queste idee da poter provar? La prima è sicuramente quella più comune, ossia installare delle tende ma in stile boho. Si tratta di tessuti leggeri, fluttuanti, facili da installare. Le tende da esterno in lino o cotone pesante non solo schermano la vista, ma trasformano il balcone in un piccolo salotto etnico chic. si possono fissare ad un bastone o ad un semplice filo d’acciaio.

Se invece desideriamo anche un piccolo spazio verde, allora le pareti verdi verticali sono sicuramente la scelta giusta da fare. Una parete di piante rampicanti o vasi sospesi è la soluzione perfetta per chi cerca privacy e un po’ di giungla urbana. Si possono usare strutture in legno, reti metalliche o griglie modulari. Anche i pannelli di bambù sono un’ottima idea. Naturali, leggeri e facili da installare, si adattano a qualsiasi ringhiera. Donano subito un tocco zen al balcone e filtrano la luce senza bloccarla del tutto. Ideali per chi ama un look rilassato e naturale.

Se invece c’è poco spazio, ma si è comunque alla ricerca della propria privacy, allora si potrà optare per dei paraventi pieghevoli. Spesso sottovalutati, ma in realtà sono la soluzione perfetta per chi cerca praticità e convenienza. Infine, i pallet restano tra le soluzioni low cost per arredare il balcone. Ci vorrà davvero pochissimo e senza alcuna fatica si potrà finalmente ottenere la giusta privacy sul proprio balcone, senza doverci rinunciare a causa di qualche ficcanaso.