Scambio tra Napoli e Inter, annuncio ufficiale: coinvolto Frattesi

Napoli e Inter sono le due grandi candidate alla vittoria finale dello scudetto. I campioni d’Italia dovranno difendere con le unghie e con i denti il titolo dello scorso anno dagli assalti della concorrenza.

La truppa di Conte, che aveva vinto al fotofinish l’ultima Serie A, ha collezionato due vittorie in altrettante gare quest’anno, mentre i nerazzurri di Chivu sono già incappati in una prima sconfitta. Al netto della concorrenza rappresentata anche da Juventus, Roma, Milan e non solo, il focus resta soprattutto sulle prime due dell’ultimo campionato.

Impostazioni diverse per due squadre che hanno cambiato abbastanza col mercato estivo. L’Inter ha aggiunto una manciata di pedine per migliorare le rotazioni soprattutto a centrocampo ed in attacco, e soprattutto ha cambiato allenatore, mentre il Napoli ha rimpinguato la rosa di Conte adattandola alle esigenze di una squadra di vertice che avrà anche un complesso cammino in Champions.

Due società quindi inevitabilmente legate al momento dagli obiettivi e dalla storia recente, che avrebbero inoltre potuto intavolare anche una trattativa la scorsa estate che alla fine non ha mai visto la luce. Spunta infatti un retroscena su un potenziale scambio tra Napoli ed Inter che però non è andato in porto senza più la presenza di Simone Inzaghi sulla panchina meneghina.

Calciomercato, retroscena tra Napoli e Inter: con Inzaghi scambio Raspadori-Frattesi

A svelare di un eventuale scambio tra le due società ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Il noto giornalista, nel corso di un video pubblicato sul suo canale Youtube, ha parlato di un importante retroscena su azzurri e nerazzurri: “Se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi“.

In merito al centrocampista nerazzurro Romano ha quindi aggiunto: “Sappiamo da gennaio che era il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo, molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo”.

Una chance che dunque senza più Inzaghi a Milano non ha proprio avuto modo di vedere la luce, con l’attaccante dell’Italia che ha quindi sposato l’affascinante progetto dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Una nuova avventura che ancora non decolla, mentre in Nazionale contro l’Estonia l’ex partenopeo ha trovato una gioia importante. Al contempo Chivu è ancora in attesa di ritrovare il miglior Frattesi al 100%.