Segnatevi questa data! Tornano freddo e neve: ritirate fuori i cappotti

Quando avremo il primo freddo e la neve dopo la stagione estiva? Stando ai principali modelli matematici a lungo termine, spiegano gli esperti di meteogiornale.it, il freddo e le prime nevicate non dovrebbero tardare molto ad arrivare. L’ingresso di correnti più fredde e perturbate dovrebbe portare a un cambio di scenario meteorologico.

Come sempre le previsioni sul lungo termine sono spesso soggette a cambiamenti in corsa, ma la linea generale prospettata dovrebbe rimanere più o meno la stessa. Si stanno intensificando infatti le corrente oceaniche che tenderanno a richiamare aria fredda dalle regioni polari. Di conseguenza si produrrà un rapido raffreddamento.

Ma quando avverrà tutto questo? Prima di tutto va detto che la zona della Penisola più interessata dal veloce calo delle temperature sarà senz’altro l’Italia settentrionale. Qui le temperature scenderanno su valori ben più bassi di quelli registrati nelle scorse stagioni, con autunni decisamente più miti della norma.

Il ritorno del freddo e della neve: ecco quando dovremo tirare fuori i cappotti dagli armadi

Già nelle prossime settimane, tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, le temperature potrebbero scendere. Le proiezioni indicano che l’Italia del Nord sarà la zona più toccata dal clima rigido. Qui le temperature non supereranno i 20 °C. Ad ogni modo il freddo al nord dello Stivale anticiperà rispetto alle precedenti stagioni, quando i valori hanno seguito un andamento più mite.

Se questo trend meteorologico troverà conferma, tra la fine di questo mese e l’inizio di ottobre dovrebbero tornare anche le nevicate sulle Alpi. A favorirle, una serie di corpose perturbazioni oceaniche pienamente autunnali. A che quota dovrebbe cadere la neve? Si parla di nevicate oltre i 2500 metri di quota, con i ghiacciai alpini come “osservati speciali”.

In questo periodo dell’anno i ghiacciai sulle Alpi ricevono spesso contributi nevosi più abbondanti. Non un dettaglio insignificante, vista e considerata la loro crescente fragilità. Alla luce del precoce raffreddamento annunciato dalle previsioni, appare destinato a tornare d’attualità il tema del riscaldamento domestico, la cui accensione – salvo eccezioni come la Liguria – è fissata tradizionalmente al 15 ottobre nel Nord Italia.

Molte amministrazioni comunali durante la crisi energetica posticiparono l’accensione di una settimana e in alcuni casi fino a novembre. Quell’anno però un autunno insolitamente caldo non fece particolarmente pesare il ritardo. La sregolatezza attuale delle stagioni porta oggi a vivere giornate piuttosto fredde già in autunno e in primavera, ma a riscaldamenti ancora spenti, costringendo i cittadini a adottare situazione elettriche decisamente più dispendiose.