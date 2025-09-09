Fare la doccia durante un temporale può essere magico, ma attenzione: si può correre un serio rischio

Non è il momento migliore per fare la doccia quando fuori si scatenano fulmini e saette. L'avvertimento degli esperti.

Farsi la doccia è un momento di relax oltre che di igiene personale. I benefici per il benessere psicofisico associati alla doccia sono fin troppo noti. C’è chi preferisce farla alla mattina, appena svegli, altri invece optano per una bella doccia rilassante alla sera, al termine di una frenetica giornata lavorativa. L’importante è mettersi sotto un getto d’acqua fumante e staccare la spina.

Ma attenzione: meglio non fare la doccia quando fuori si scatena il temporale. Potremmo correre un rischio molto serio. A lanciare questo insolito e inaspettato avvertimento è stato il Met Office, ovvero l’ufficio meteorologico del Regno Unito, in occasione di una nuova ondata di cattivo tempo: un’allerta meteo gialla per temporali che ha interessato decina di località oltre Manica.

Dagli esperti del Met Office è arrivata una messa in guardia. Il messaggio lanciato è chiaro: niente doccia o bagno mentre è in corso un temporale. Potrebbe esserci un pericolo nascosto in agguato nelle tubature domestiche.

Che rischio si corre facendo la doccia durante un temporale

Secondo gli specialisti del Met Office bisogna fare attenzione ai fulmini durante i temporali. Acqua e tubature metalliche sono potenti conduttori di elettricità. C’è il rischio che una scarica elettrica, nel colpire un’abitazione, viaggi attraverso l’impianto elettrico e raggiunga la persona che si trova sotto la doccia, con un pericolo di folgorazione.

Kerry Hale, esperto di docce di Mira Showers, spiega che «i fulmini possono viaggiare attraverso le tubature metalliche e, dato che l’acqua è un potente conduttore, è consigliabile attendere che la tempesta sia passata prima di fare la doccia per evitare scosse elettriche o infortuni». Chi si trova già sotto la doccia invece dovrebbe uscire subito in caso di fulmini.

Un altro esperto in materia, Andy Ellis, ricorda che il rischio di folgorazione è comunque «poco frequente» (che non vuol dire inesistente) e richiama tutti alla cautela. «L’acqua e i tubi metallici possono condurre elettricità, quindi se un fulmine colpisce la tua casa o le vicinanze, la corrente elettrica può muoversi attraverso i tubi e potresti essere folgorato».

Qualsiasi attività che preveda l’uso dell’acqua, dalla doccia al lavaggio dei piatti, comporta un rischio quando c’è un temporale con fulmini. La corrente elettrica, spiegano gli esperti, cerca sempre il percorso di minor resistenza, che solitamente è rappresentato da cavi, fili metallici, tubature dell’acqua. I tubi di plastica riducono il rischio, ma l’acqua che scorre al loro interno rimane pur sempre un conduttore.

Sempre meglio evitare il contatto con l’acqua fino a quando il temporale non è terminato. Altro consiglio degli esperti è quello di dare un’occhiata alle previsioni meteo prima di fare una doccia così da ridurre al minimo di rischi per la sicurezza personale e evitare esperienze “elettrizzanti”.