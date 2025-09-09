Nessuno più ormai getta via le bucce di arancia, il motivo? Adesso ti spiego a cosa servono

Bucce d'arancia, gettarle è un vero spreco: scopri i modi più originali per poterle riutilizzare in casa e non solo, sono tutti davvero geniali.

Per anni le bucce d’arancia sono finite dritte nel secchio dell’umido, considerate un semplice scarto. E invece oggi, in un’epoca sempre più attenta alla sostenibilità e al riuso creativo, stanno vivendo una vera e propria rinascita. Non solo sono profumatissime, ma hanno tantissimi utilizzi utili, ecologici e, perché no, anche sorprendenti.

Ecco perché se tutti noi abbiamo l’abitudine di sbucciare un’arancia e buttare via la buccia, è arrivato il momento di cambiare approccio, perché a differenza di quello che si possa pensare, possono tornare davvero utili in casa e non solo. Un semplice gesto, mirato non solo a ridurre gli sprechi, ma anche per avere un approccio più green in casa. Ma vediamo nel dettaglio perché più nessuno dovrebbe gettare via le bucce di arancia.

Come riutilizzare in casa, in modo originale, le bucce d’arancia

Le bucce d’arancia contengono oli essenziali potentissimi, viene quindi facile capire che si prestano benissimo per essere un ottimo profumatore naturale. Basta metterle su un termosifone acceso o dentro un sacchettino di stoffa per ottenere un profumo unico in casa. In alternativa, si potranno far essiccare e aggiungerle a potpourri fatti in casa: la fragranza rilasciata è fresca, agrumata e duratura.

Uno degli usi più sorprendenti delle bucce d’arancia è come detergente naturale. Basterà mettere le bucce in un barattolo con dell’aceto bianco e lasciarle riposare per due settimane. Si otterrà un potente sgrassatore ecologico, ideale per la cucina o il bagno. L’olio essenziale contenuto nella buccia potenzia l’effetto pulente e lascia un gradevole profumo. Ma non è tutto, perché le bucce d’arancia sono anche un ottimo repellente naturale. Formiche e zanzare non amano l’odore degli agrumi. Strofinare una buccia d’arancia vicino a porte, finestre o sui davanzali può aiutare a tenerle lontane in modo naturale e non invasivo.

E c’è ancora dell’altro, perché le bucce di questo agrume sono anche alleati di bellezza. Infatti, anche la pelle può beneficiare delle proprietà delle bucce d’arancia. Si possono far seccare, tritarle fino a ottenere una polvere fine e mescolarla con yogurt o miele per creare una maschera viso illuminante. Le bucce contengono vitamina C e acido citrico, ottimi per rinnovare l’incarnato e rendere la pelle più luminosa. Insomma, non c’è alcun motivo valido per cui si debba ancora continuare a gettare via le bucce d’arancia.