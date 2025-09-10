Rivoluzione Instagram, a breve non sarà più lo stesso: non tutti potranno usarlo

Instagram con ogni probabilità è la piattaforma social che attualmente riscuote il maggior gradimento a livello planetario. Secondo i dati di The Global Statistics è il social preferito del 16,6% degli utenti adulti, superando WhatsApp (16.%) e Facebook (13.1%). Malgrado il successo, il team di sviluppo non smette di lavorare per apportare migliorie al popolare social network.

Fondato nel 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger, Instagram fa parte dal 2012 del portafoglio di Meta insieme a Facebook, WhatsApp, Messenger e Threads. Gli sviluppatori stanno pensando da tempo a introdurre nuove funzionalità concepite per rendere ancora più piacevole e ricca di possibilità l’esperienza all’utenza.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio. Instagram sta per introdurre una nuova serie di strumenti dedicati ai creatori di contenuti. Le novità si prefiggono di semplificare la gestione dei rapporti con i propri fan. A breve Instagram potrebbe cambiare volto. Si annuncia una piccola rivoluzione. Ma non tutti gli utenti potranno usare la nuova strumentazione introdotta dalla piattaforma.

Instagram sta per cambiare volto, ma non tutti potranno usare le nuove funzioni

Gli sviluppatori di Instagram si sono concentrati su un dettaglio piuttosto problematico per molti content creator: la gestione della posta in arrivo, che può richiedere una quantità eccessiva di tempo per quel che concerne i messaggi. Il team di sviluppo ha dunque elaborato un sistema che dovrebbe consentire di recuperare in maniera più rapida e semplice i messaggi di proprio interesse.

Più nel dettaglio, sono stati introdotti nuovi strumenti nella posta in arrivo destinati a semplificare la connessione con il proprio pubblico. In questo modo miglioreranno anche affidabilità e prestazione. I creatori di contenuti potranno fare affidamento su diversi filtri multi selezione e su scorciatoie personalizzate. Avranno inoltre la possibilità di creare nuove cartelle per rendere più ordinata e fluida la gestione dei messaggi.

Si tratta in effetti di funzionalità che possono rivelarsi di grande utilità se consideriamo il fatto che i creator maggiormente popolari ricevono centinaia di messaggi al giorno. I nuovi strumenti di Instagram permetteranno loro di creare e aggiungere nuovi filtri. Non tutti però potranno usarli, come ha dichiarato il team di sviluppo di Instagram.

In altre parole le nuove funzioni saranno esclusivamente riservate agli influencer più popolari, vale a dire quelli che hanno più di 100 mila follower, e agli account Professional. Ancora non è chiaro se queste funzionalità nei prossimi mesi verranno estese anche a tutti gli altri utenti iscritti a Instagram.