Macchie d’inchiostro su magliette e grembiuli ? Ti svelo il trucco a costo 0 per eliminarle subito

Le macchie d’inchiostro sono tra le più temute: compaiono all’improvviso, resistono ai lavaggi tradizionali e sembrano irrimediabilmente destinate a rovinare magliette, camicie e grembiuli. Bastano una penna che perde, una firma sbagliata o un gesto distratto, e il danno è fatto. Ma prima di gettare il capo macchiato o ricorrere a prodotti smacchianti costosi e aggressivi, c’è un rimedio semplice, veloce e… a costo zero.

Si tratta di uno di quei trucchi della nonna che non passano mai di moda, poco conosciuto ma incredibilmente efficace. Funziona su capi di cotone, tessuti resistenti e anche su alcuni sintetici. La cosa più sorprendente? È probabile che tutto ciò che serve per rimuovere completamente la macchia si trovi già in casa.

Il trucco a costo zero che permette di eliminare le macchie d’inchiostro dai tessuti

Spesso, davanti a una chiazza blu o nera ben visibile sul tessuto, si ha l’istinto di strofinare con acqua o detersivo. Errore. L’inchiostro tende così a penetrare ancora più in profondità nelle fibre, rendendo la macchia ancora più ostinata. Il segreto, invece, è agire con delicatezza ma nel modo giusto, seguendo una procedura precisa e utilizzando un trucchetto davvero geniale.

Ed eccoci arrivati al succo del discorso, per poter eliminare perfettamente le macchie d’inchiostro dai tessuti basterà semplicemente un po’ di alcol denaturato e un batuffolo di ovatta. Tutto qui. Nessun prodotto miracoloso da acquistare, solo un ingrediente che spesso si tiene in bagno o nell’armadietto dei medicinali. Una volta preso tutto il necessario, si dovranno seguire dei piccoli passaggi per poter agire sulla macchia ed eliminarla a fondo.

Mettere, quidni, un panno pulito o un foglio di carta assorbente sotto la zona macchiata, in modo da evitare che l’inchiostro trapassi il tessuto e si trasferisca su altri strati. Bagnare leggermente l’ovatta con l’alcol, senza esagerare: deve essere umida, non gocciolante. Tamponare delicatamente la macchia, senza strofinare e già così si potrà vedere l’inchiostro sciogliersi poco a poco, trasferendosi sul cotone dell’ovatta. Cambiare il batuffolo man mano che si sporca e ripetere l’operazione finché la macchia scompare quasi del tutto. Una volta finito lavare il capo normalmente in lavatrice o a mano per eliminare ogni residuo. Ed ecco che a fine lavaggio della macchia d’inchiostro non ci sarà nessuna traccia.