Ginocchio ko in Nazionale, che tegola: Milan in ansia per un Big

L’incubo è tornato. Quello che per tutti gli allenatori di club – e anche per gli stessi tifosi – è diventato ormai lo spauracchio principe degli ultimi anni, ha colpito ancora. Stiamo parlando dei sempre più frequenti infortuni patiti dai calciatori negli allenamenti o nelle partite svolte con la loro rappresentativa nazionale.

Oltre a fare i conti con una stanchezza fisica e mentale derivante non solo dallo sforzo agonistico ma anche dai viaggi (talvolta transoceanici) ai quali i giocatori sono sottoposti, i tecnici sono ormai rassegnati a ricevere, periodicamente, nefasti aggiornamenti dallo staff medico che per primo si è accertato del problema occorso all’atleta.

Puntualmente, già nella prima sosta stagionale, per qualcuno è arrivato un salatissimo conto da pagare. Omar Marmoush, l’attaccante egiziano in forza al Manchester City, ha infatti abbandonato il terreno di gioco dopo soli 9′ nella sfida del suo Egitto contro il Burkina Faso. I primi controlli effettuati sul calciatore non lasciano presagire nulla di buono, come confermato dall’account X della Federazione calcistica nordafricana.

“Omar Marmoush ha riportato una contusione ai legamenti del ginocchio. Il giocatore si sottoporrà a una radiografia al suo arrivo al Cairo mercoledì mattina“, si legge nella nota. Un grande problema per il tecnico degli inglesi Pep Guardiola, ma in prospettiva un potenziale pericolo anche per il Milan. Vediamo il perché.

Marmoush ko, Guardiola ha già scelto l’erede

In attesa di verificare con esattezza le condizioni del giocatore arrivato a Manchester lo scorso gennaio dall’Eintracht Francoforte, la dirigenza del gigante britannico ha già messo in agenda il nome del possibile sostituto.

Dopo aver già ricevuto ottimi riscontri sul campo per l’oneroso affare che ha portato Tijjani Reijnders alla corte del tecnico catalano, i Citizens potrebbero presto mettere nel mirino un altro big rossonero. Trattasi di Christian Pulisic, l’americano che proprio in Premier League è definitivamente esploso dopo la già ottima resa nel Borussia Dortmund e che nel Milan, anche nelle stagioni meno felici dal punto di vista dei risultati di squadra ottenuti, è sempre tra i migliori.

Come noto, il club rossonero ritiene l’americano pressoché incedibile, ma non sarebbe affatto insensibile a proposte intorno ai 70 milioni di euro. Tanto potrebbe mettere sul piatto Guardiola, nel mercato di gennaio, se l’infortunio della stella egiziana dovesse comportare allo stesso uno stop di qualche mese.

Pulisic, che lo scorso anno non vantava un rapporto del tutto idilliaco con Sergio Conceiçao, è legato alla società di Via Aldo Rossi da un contratto in scadenza a giugno 2027 con un’opzione di rinnovo da parte del Milan per un’ulteriore stagione.