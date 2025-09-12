Rischio rinvio per un match di campionato: temporali in arrivo in Italia

Nella giornata di domani sono previsti temporali, soprattutto in Liguria e nell'area di Genova. Un match potrebbe essere a rischio.

Si avvicina un weekend ricco di partite dopo la sosta per le nazionali. Oltre alla Serie A fa ritorno anche la cadetteria che attira l’attenzione dei tifosi viste le tante novità di quest’anno.

La terza giornata di Serie B offrirà tra gli altri anche un clamoroso testa-coda tra il Cesena primo in classifica e la Sampdoria ultima. Dati chiaramente parziali e dettati dai risultati delle prime due uscite nelle quali i bianconeri hanno messo a referto 4 punti totali, mentre i blucerchiati hanno confermato il trend negativo dello scorso anno restando ancorati a quota zero.

Avvio di stagione piuttosto complicato quello della truppa di Donati che domani sera alle 19.30 sarà di scena per una partita tanto importante quanto complicata da affrontare. A mettere ulteriore carne al fuoco potrebbero essere le condizioni climatiche sfavorevoli, con il meteo sulla zona di Genova, e in generale in Liguria, che rischia di porre qualche possibile interrogativo sulla gara.

Nel capoluogo ligure per domani, sabato 13 settembre, sono previste in progressivo aumento deboli piogge dal pomeriggio, e temperature tra i 19°C e la massima di 26°C. Man mano che ci si avvicina alla serata però i rovesci si intensificheranno stando alle previsioni con piogge anche abbondanti che potrebbero creare non pochi problemi.

Meteo incerto su Genova: dubbi su Sampdoria-Cesena

Sulla riviera di ponente ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, ed in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio mentre sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con annessi rovesci.

Non sarà quindi una giornata semplice per la Liguria che finirà quindi nel mirino di piogge e temporali, con l’area di Genova che dunque rischia di interessare da vicino anche la partita di domani sera tra Sampdoria e Cesena proprio con l’intensificarsi dei rovesci a carattere temporalesco.

Per ora la situazione, seppur da monitorare, resta in controllo ma le cose possono rapidamente cambiare o peggiorare. C’è quindi massima attenzione per una zona che spesso nel corso degli anni ha portato a rinvii e sospensioni di partite.

Sampdoria-Cesena, le probabili formazioni:

Sampdoria (4-3-3): Ghidotti, Ioannou, Riccio, Ferrari, Venuti, Barak, Abildgaard, Henderson; Cherubini, Pafundi, Coda. All. Donati.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Bastoni, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani.

Arbitro: Mariani di Aprilia.