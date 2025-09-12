Bomba Vlahovic a poche ore dalla super sfida con l’Inter: è ufficiale

“Il calcio è strano“, ama ripetere, in occasione di eventi inaspettati o di pieghe incredibili prese da partite che sta commentando magari in diretta, Fabio Caressa, uno dei volti sportivi più popolari della televisione italiana.

Lo sport più amato dagli italiani, lo stesso che regala gioie e dolori, che innalza sull’altare personaggi che poi rischiano di finire nelle polvere dopo poche settimane, regala da sempre colpi di scena inaspettati e storie che meritano di essere raccontate.

Una di queste coinvolge Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che la Juve ha provato in ogni modo a vendere nel mercato estivo appena concluso e che poi, rimasto alla Continassa per la non sussistenza di condizioni favorevoli (soprattutto al diretto interessato) ad un cambio di casacca.

Una cessione, quella desiderata dal club bianconero, che avrebbe dovuto portare nelle casse della società quanto meno una cifra pari ad annullare il rischio di una pericolosa minusvalenza a bilancio. Come noto, l’ex attaccante della Fiorentina ha rifiutato tutte le destinazione gradite alla Juve, che di contro non ha ricevuto alcuna proposta economica valida per il cartellino del suo giocatore.

Per la verità, come sempre sostenuto anche pubblicamente dal bomber, il desiderio dello slavo è sempre stato quello di restare alla Juve, forte anche di un faraonico ingaggio da 12 milioni di euro annui che poi è anche (stato) l’ostacolo principale a qualsivoglia eventuale accordo su un rinnovo di contratto mai avvenuto.

Il destino ha però deciso – almeno per ora – di premiare la resilienza del serbo, decisivo nelle prime due uscite stagionali della ‘Vecchia Signora‘ con due gol importanti ai fini del risultato finale.

Vlahovic ‘on fire’: ora Jonathan David trema

Subentrato sia contro il Parma che nell’ultimo match del ‘Luigi Ferraris‘ contro il Genoa, l’ex Viola ha realizzato due gol, dimostrando di farsi trovare pronto quando più contava: nel momento del bisogno.

I sonori fischi incassati meno di un mese fa dal pubblico dell’Allianz Stadium in occasione del match in famiglia contro la Next Gen sono ormai un lontano ricordo: è il bello del calcio. Che appunto è strano.

Interrogato sulle prospettive stagionali di un giocatore che rischia di essere il fattore in grado di spostare l’ago della bilancia a favore degli interessi bianconeri, il giornalista Stefano Mattei si è lanciato in una previsione davvero lusinghiera sull’immediato futuro dell’attaccante.

“Vlahovic? Credo che durante la stagione diventerà titolare, con tutto il rispetto di Jonathan David, che è un ottimo giocatore. A fine stagione però Dusan andrà via perché prigioniero del suo ingaggio. Io ci punterei, il serbo è comunque un attaccante che è tra i top in Italia. Certo, è un buon centravanti che alla Juve non ha fatto la differenza” le parole del giornalista a ‘Tmw Radio‘.