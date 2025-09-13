Il campionato italiano riabbraccia Balotelli: destinazione impensabile

Si è esaurita in un nulla di fatto l’avventura al Genoa di Mario Balotelli, che era tornato a calcare i campi di Serie A con grande voglia di dimostrare tutto il suo valore.

Le cose in Liguria e soprattutto alla corte di Vieira non sono poi andate per il verso giusto e all’ex attaccante di Milan e Inter sono rimaste solo una manciata di presenze e poca fiducia nei suoi confronti. Balotelli ha però ancora tantissima voglia, nonostante i 35 anni, di mettere in campo il suo immenso valore provando a rilanciarsi altrove.

Dopo sole sei presenze e 56 minuti totali Balotelli si ritrova quindi nuovamente svincolato ed in attesa della proposta giusta. Un mesetto fa lo stesso Supermario parlò ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ sbilanciandosi su diversi argomenti: “Una volta per me tutto era bianco o nero. Ora sto imparando a cogliere le gradazioni del grigio. Non mi riesce facile, ma mi sto abituando”.

Sul futuro disse: “Vorrei rispondere ma non riesco (e ride) Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock. Ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Vedremo. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui”.

Lo stesso Balotelli in quell’intervista si soffermò anche sulla mancanza di attaccanti di qualità in Italia: “È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono”.

Calciomercato, Balotelli può tornare in campo: tre squadre in Serie B

Balotelli dal canto suo è sempre stato un attaccante di enorme qualità che però ha peccato di continuità in alcune fasi di una carriera comunque ottima ma che sarebbe potuta arrivare a toccare anche altri livelli.

A dispetto dei 35 anni l’ex stella del City può ancora dare molto e soprattutto in Serie B ci sarebbero club potenzialmente interessati a rilanciare le sue performance nel contesto italiano.

Tre società starebbero facendo un pensierino su Balotelli che non vede l’ora di tornare a dire la sua. Padova, Sampdoria e Monza starebbero pensando al centravanti svincolato per rinforzare il proprio attacco. Occhio alle prossime ore che potrebbero essere decisive in tal senso per tre squadre che a loro modo potrebbero offrire un’altra chance intrigante all’attaccante italiano classe 1990.

Balotelli dal canto suo ha anche già avuto modo di giocare in Serie B proprio con la maglia del Monza con la quale nella stagione 2020/21 mise a referto 14 presenze e 6 gol tra campionato e playoff.