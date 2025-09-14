Assegno mensile di oltre 500 euro per un anno: chi ne ha diritto e come ottenerlo

È stata avviata una misura che prevede una elargizione mensile di oltre 500 euro per un anno. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani una concreta opportunità di impegno sociale e professionale. Si tratta di un’iniziativa che offre ai partecipanti non soltanto il riconoscimento economico ma anche la possibilità di vivere un’esperienza formativa.

Ma come si fa a ottenere il beneficio? Bisognerà candidarsi online, rispettando le scadenze indicate dai bandi e scegliendo il progetto più in linea con i propri interessi. Dopo aver superato la selezione avrà luogo l’inserimento nel percorso prescelto che permetterà di ricevere l’assegno previsto per una durata di dodici mesi.

Stiamo parlando del Servizio Civile Universale, un’opportunità concessa a tutti i giovani che rientrano in una determinata fascia di età. Fino al 15 ottobre 2025 saranno aperte le candidature con l’apertura del Bando 2025 per partecipare ai programmi di Servizio civile ambientale, Servizio civile agricolo e agli interventi di Servizio civile universale autofinanziati. Ecco come accedere.

Chi ha diritto all’assegno mensile da oltre 500 euro per un anno e come ottenerlo

Fino alle 14:00 del 15 ottobre 2025 i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni potranno candidarsi al Servizio Civile Universale attraverso una selezione che mette a disposizione 2.098 posti per fare volontariato in Italia o all’estero tra il 2025 e il 2026. Il progetto dura 12 mesi e prevede un assegno mensile pari a 519,47 euro.

Tra i requisiti richiesti per la candidatura, oltre al criterio anagrafico – età compresa tra i 18 anni e i 28 anni e 364 giorni al momento della domanda – è necessario avere la cittadinanza italiana, europea o extra UE con regolare soggiorno in Italia. Altro requisito: l’assenza di ogni condanna penale definitiva o non definitiva superiore a un anno, per delitto non colposo o legata a reati gravi.

Al bando non può partecipare invece chi attualmente è impegnato in corpi militari o forze di polizia, ha rapporti di lavoro o collaborazione in corso con l’ente titolare del progetto o con l’ente ospitante, ha lavorato per più di 3 mesi con lo stesso ente nei 12 mesi precedenti e, infine, chi ha già completato o interrotto un precedente progetto di Servizio civile, all’infuori delle eccezioni (previste nel bando).

Come inviare la domanda? Le richieste per candidarsi al Servizio Civile Universale vanno presentate esclusivamente online. Per farlo bisognerà collegarsi con la piattaforma Domanda On Line (DOL) usando le proprie credenziali digitali. I cittadini italiani potranno fare l’accesso con con SPID livello 2 mentre i cittadini stranieri, se sprovvisti di SPID, potranno richiedere credenziali dedicate al Dipartimento.