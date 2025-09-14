Il Paradiso delle Signore 10, la Rai cambia subito orario: quando andrà in onda

Il Paradiso delle Signore ha riaperto i battenti per la decima volta lo scorso lunedì 8 settembre. Una partenza col botto per il period drama di Rai 1. Marcello ha chiesto la mano di Adelaide con una proposta di matrimonio da cavaliere di vecchio stampo, con tanto di anello di fidanzamento offerto in ginocchio. La contessa ha accettato con entusiasmo.

Come la prenderà Umberto? A Milano intanto si è ripresentata Rosa. Nel frattempo è scattata la scintilla anche tra Matteo Portelli e Marina Valli. Ma il contabile del Paradiso delle Signore sembra piuttosto frastornato dalla rapidità con cui si è evoluta la situazione con la diva e ha mostrato uno strano interesse per il definitivo tramonto della storia tra Odile e Guido.

Spazio anche per la new entry più attesa: quella di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere interpretato da Simone Montedoro. Salvo e Elvira invece sono alle prese con il battesimo del piccolo Andrea e soprattutto devono fare i conti con l’invadenza dei suoceri, nonni tuttofare con il vizio (fin troppo frequente) delle “invasioni” di campo. Molte le novità dunque nella soap. Tra queste anche un cambio di orario. Ecco quando andrà in onda Il Paradiso delle Signore a causa del cambio di programmazione.

Il Paradiso delle Signore cambia orario, il motivo delle decisione Rai

Il palinsesto Rai di lunedì 22 settembre subirà sostanziose modifiche. Rai 1 cambia il daytime pomeridiano per fare spazio a un appuntamento istituzionale: quello con Tutti a scuola, la cerimonia che inaugura ufficialmente il nuovo anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La diretta si annuncia molto lunga e porterà a variazioni per due dei programmi più gettonati dal pubblico.

Ci saranno dunque delle modifiche agli orari di messa in onda de Il Paradiso delle Signore e de La Vita in Diretta, il talk show di cronaca e attualità affidato ormai da anni ad Alberto Matano. La puntata di lunedì 22 settembre della soap di Rai 1 andrà in onda non alle 16, come di consueto, ma mezz’ora prima. Il Paradiso anticipa dunque alle 15:30.

La puntata proseguirà fino alle 16:15 prima di lasciare spazio all’edizione del Tg1 e poi alla diretta per la cerimonia di apertura dell’anno scolastico condotta da Eleonora Daniele. Gli appassionati alle vicende del grande magazzino milanese dovranno sintonizzarsi con mezz’ora d’anticipo rispetto al solito per seguire le trame che coinvolgono i loro beniamini.

Si ferma per un giorno invece La Vita in Diretta che non andrà in onda lunedì 22 settembre. Il programma condotto da Alberto Matano tornerà regolarmente in onda da martedì 23 settembre, nel consueto slot orario dalle 17 alle 18:40. Se il daytime pomeridiano verrà rimodulato in maniera significativa, l’access prime time non subirà modifiche di sorta. Confermato l’appuntamento con Stefano De Martino e il game show dei pacchi Affari Tuoi che andrà in onda nel solito orario delle 20:40, dopo il telegiornale della sera.