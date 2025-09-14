Milan, cambia di nuovo il mercato: deve fermarsi per 3 mesi

Lo stop di almeno 3 mesi del difensore potrebbe convincere la dirigenza del prestigioso club a tornare sul mercato

Il Milan scalda i motori e si prepara a tornare in campo domani sera contro il Bologna. I rossoneri scenderanno sul terreno di gioco con tanta voglia di dare continuità al successo di Lecce arrivato prima della sosta.

Milan, cambia di nuovo il mercato: deve fermarsi per 3 mesi – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Massimiliano Allegri sta lavorando assiduamente su un gruppo rinvigorito anche dagli ultimi colpi di mercato e che non avrà il peso delle coppe europee da dover sostenere. Pulisic e soci hanno quindi tutta l’intenzione di dare fastidio nelle posizioni di testa del campionato di Serie A, ma per farlo occorrerà prima di tutto compattare la squadra e trovare quella continuità di gioco e rendimento fondamentale.

In sede di presentazione della gara contro il Bologna in conferenza stampa lo stesso Allegri ha ribadito: “Domani bisogna vincere e bisogna tornare a farlo in casa. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, stiamo lavorando bene, tutti abbiamo in testa che sarà un percorso difficile per centrare il nostro obiettivo: giocare la Champions”.

Ed a proposito della rosa, qualcosa potrebbe cambiare ancora a gennaio. C’è infatti un titolare rossonero che rischia di finire nel mirino di un altro top club a seguito di un pesante infortunio.

Il Real Madrid si ritrova infatti a fronteggiare il ko di Antonio Rudiger che resterà ai box circa tre mesi: “In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Toni Rüdiger dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra”.

Calciomercato Milan, l’infortunio di Rudiger mischia le carte: Tomori per il Real

Una tegola pesante per Xabi Alonso che dovrà rinunciare al proprio difensore per circa 10/12 settimane. Un periodo di assenza importante che non fa altro che alimentare i dubbi sulla tenuta difensiva del Real Madrid.

Tomori
Calciomercato Milan, l’infortunio di Rudiger mischia le carte: Tomori per il Real – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

I ‘blancos’ spesso si sono ritrovati in emergenza in difesa nelle ultime due stagioni e il ko di Rudiger va ancora in questa direzione. Una situazione che potrebbe spingere la dirigenza dei madrileni a tornare sul mercato già a gennaio per allungare le rotazioni del reparto.

A tal proposito lo stop di almeno 3 mesi del tedesco potrebbe portare il Real ad alzare l’attenzione su Tomori, che potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di De Winter.

A queste condizioni non è da escludere che possa trasferirsi a Madrid proprio a completare la difesa di Xabi Alonso che così facendo si ritroverebbe con un’arma in più di livello nelle rotazioni.

