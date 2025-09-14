Milan, cambia di nuovo il mercato: deve fermarsi per 3 mesi

Il Milan scalda i motori e si prepara a tornare in campo domani sera contro il Bologna. I rossoneri scenderanno sul terreno di gioco con tanta voglia di dare continuità al successo di Lecce arrivato prima della sosta.

Massimiliano Allegri sta lavorando assiduamente su un gruppo rinvigorito anche dagli ultimi colpi di mercato e che non avrà il peso delle coppe europee da dover sostenere. Pulisic e soci hanno quindi tutta l’intenzione di dare fastidio nelle posizioni di testa del campionato di Serie A, ma per farlo occorrerà prima di tutto compattare la squadra e trovare quella continuità di gioco e rendimento fondamentale.

In sede di presentazione della gara contro il Bologna in conferenza stampa lo stesso Allegri ha ribadito: “Domani bisogna vincere e bisogna tornare a farlo in casa. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, stiamo lavorando bene, tutti abbiamo in testa che sarà un percorso difficile per centrare il nostro obiettivo: giocare la Champions”.

Ed a proposito della rosa, qualcosa potrebbe cambiare ancora a gennaio. C’è infatti un titolare rossonero che rischia di finire nel mirino di un altro top club a seguito di un pesante infortunio.

Il Real Madrid si ritrova infatti a fronteggiare il ko di Antonio Rudiger che resterà ai box circa tre mesi: “In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Toni Rüdiger dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra”.

Calciomercato Milan, l’infortunio di Rudiger mischia le carte: Tomori per il Real

Una tegola pesante per Xabi Alonso che dovrà rinunciare al proprio difensore per circa 10/12 settimane. Un periodo di assenza importante che non fa altro che alimentare i dubbi sulla tenuta difensiva del Real Madrid.

I ‘blancos’ spesso si sono ritrovati in emergenza in difesa nelle ultime due stagioni e il ko di Rudiger va ancora in questa direzione. Una situazione che potrebbe spingere la dirigenza dei madrileni a tornare sul mercato già a gennaio per allungare le rotazioni del reparto.

A tal proposito lo stop di almeno 3 mesi del tedesco potrebbe portare il Real ad alzare l’attenzione su Tomori, che potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di De Winter.

A queste condizioni non è da escludere che possa trasferirsi a Madrid proprio a completare la difesa di Xabi Alonso che così facendo si ritroverebbe con un’arma in più di livello nelle rotazioni.