Inter, il ko con la Juve costa carissimo: dimissioni immediate

L’inizio di stagione dell’Inter ha già fatto sorgere diversi interrogativi su quella che è la bontà dell’attuale progetto tecnico nerazzurro.

La truppa di Chivu nell’ultimo weekend ha incassato il secondo ko consecutivo finendo per perdere 4-3 all’ultimo respiro il derby d’Italia contro la Juventus. Un avvio horror quello di Lautaro e soci che sono inchiodati a soli tre punti in classifica con già un ritardo gravoso di sei lunghezze rispetto ad altri top club come Napoli e la stessa Juve.

Qualcosa sembra non andare tra le fila dei nerazzurri anche se lo stesso Chivu nella conferenza stampa post partita di sabato non ha fatto eccessivi drammi: “La squadra ha dominato dal primo minuto, siamo andati sotto, abbiamo reagito, è mancata lucidità nel capire i momenti. Tirare fuori pragmatismo e concretezza ci avrebbe permesso di tornare a Milano più felici”.

Sul futuro è stato chiaro: “Io sono fiducioso, perchè se questa squadra può fare queste prestazioni io non mi preoccupo. Dobbiamo essere pragmatici e migliorare nella gestione dei momenti per portare a casa la partita”. Chivu dunque è già proiettato al futuro che ora passerà anche dall’esordio in Champions League, appuntamento assolutamente da non fallire per dare uno schiaffo positivo ad un inizio stagione ben al di sotto delle aspettative.

Calciomercato Inter, debacle contro la Juve: Ausilio out

Chivu ha provato quindi a spegnere le polemiche tentando anche di stoppare sul nascere il caso Thuram, che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore. Anche la vicenda del francese rappresenta l’ennesimo segnale di poca serenità intorno al mondo Inter che la squadra dovrà gestire al meglio per evitare di incorrere in brutte sorprese.

Chivu sa bene di dover lavorare sodo per far cambiare passo alla squadra, mentre i tifosi iniziano già ad essere spazientiti nel vedere i nerazzurri faticare in questo modo.

A tal proposito i colleghi di ‘Calciomercato.it’ sui propri profili social hanno chiesto in un sondaggio ai tifosi chi dovrebbe essere il primo a lasciare Appiano qualora la situazione non dovesse subire un drastico miglioramento.

Con il 31% delle preferenze i fan nerazzurri propenderebbero per le dimissioni di Piero Ausilio, con motivazioni relative all’ultima finestra di mercato. A seguire col 27% l’opzione relativa al triplo addio che riguarda oltre al dirigente meneghino anche il presidente Marotta e l’allenatore Christian Chivu, con quest’ultimo chiaramente responsabile delle scelte relative al campo.