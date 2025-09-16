Temptation Island, che fine hanno fatto alcune delle coppie storiche del programma? Addii e matrimoni

Ogni estate, Temptation Island accende riflettori e polemiche: amori messi alla prova, tradimenti spiati, falò dove a volte si prende il coraggio (o la decisione) di rompere tutto. Poi le telecamere si spengono, il pubblico resta in attesa: “E dopo?”, “Sono ancora insieme?”. Alcune storie finiscono, altre sorprendentemente decollano.

E mentre in tv vengono mandate in onda le ultima puntate della recente edizione, in cui le coppie spiegano cosa è accaduto dopo l’estate, alcuni non potranno fare a meno di chiedersi, che fine abbiano fatto tutte le coppie delle passate edizioni. Sicuramente chi segue i social sa che in molte hanno definitivamente chiuso la loro storia, mentre altre, sono addirittura diventati genitori e/o convolati a nozze.

Ecco che fine hanno fatto alcune delle coppie storiche di Temptation Island

Ci sono certi amori che finisco, fanno giri immensi e poi ritornano, eppure non sempre vale questa ‘regola’ e ne sanno qualcosa alcuni dei protagonisti più discussi di Temptation Island. Aurora e Gianmarco, ad esempio, che hanno partecipato al programma nel 2015 uscirono divisi: lei aveva ceduto al tentatore di turno, rompendo così la love story in corso con Gianmarco. Oggi Aurora è mamma di Diego, avuto dal compagno Simone Aresti, mentre l’ex è tuttora felicemente single.

Anche Lara Zorzetto e Michael De Giorgio sono usciti separati dal programma, lei scoprì i tradimenti, e tra accuse e lacrime, ci fu una resa dei conti ben pubblicizzata che non ha portato a un lieto fine duraturo. Lara oggi ha ritrovato la sua felicità accanto ad un altro uomo ed è una mamma felice ed appagata. Destino un po’ diverso per Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, usciti in anticipo dal programma, si sono poi spostati, ma dopo alcuni anni i due si sono detti definitivamente addio.

Ci sono ovviamente poi stati anche dei lieto fine, come per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che si sono sposati il 12 luglio del 2025. La proposta era arrivata negli studi di Uomini e Donne poco dopo la loro esperienza a Temptation Island. ” Anche Valentina De Biasi e Oronzo Canicola sono convolati a nozze e sono anche genitori di una bellissima bambina. Anche Raffaela Giudice e Andrea Celentano si sono sposati nel 2022. La coppia aveva affrontato il viaggio nei sentimenti nel 2018. Nel 2022 si sono sposati anche Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino e nel 2024 sono diventati genitori.