Shampoo, quante volte devi farlo in una settimana: il 90% non sa la risposta esatta

Secondo gli esperti è una sola la frequenza corretta con cui fare lo shampoo in settimane e il 90% delle persone non sa dare la risposta esatta.

La cura dei capelli è diventata negli anni un vero e proprio rituale. Tra prodotti professionali, trattamenti naturali, consigli online e nuove tendenze, è facile perdersi nel mare di suggerimenti che promettono chiome lucenti, forti e sane. Eppure, tra tutte le domande che circolano, ce n’è una che sembra non avere mai una risposta definitiva.

È una di quelle abitudini radicate nella routine quotidiana, spesso dettata più dal ritmo di vita o da convinzioni ereditate che da reali necessità. C’è chi lo fa tutti i giorni, chi solo nel weekend, chi segue le fasi lunari e chi aspetta il momento giusto “a sensazione”. Ma quante volte alla settimana è davvero consigliabile lavare i capelli?

Nessuno sa la risposta esatta: ecco quante volte a settimana fare lo shampoo

In molti ogni giorno si pongono questa domanda e il più delle volte non sembra esserci una risposta chiara. La verità è che la risposta non è così universale come si potrebbe pensare, e proprio per questo motivo gran parte delle persone finisce per sbagliare. Non per negligenza, ma perché si tende a seguire automatismi o leggende metropolitane piuttosto che affidarsi a ciò che i capelli realmente chiedono.

Ad esempio, il lavaggio troppo frequente può risultare controproducente. Nonostante la sensazione di pulito immediato, lavare i capelli ogni giorno rischia di eliminare gli oli naturali prodotti dal cuoio capelluto, fondamentali per mantenere equilibrio, idratazione e protezione. Il risultato? Una cute che può reagire con un’eccessiva produzione di sebo o, al contrario, con secchezza e irritazioni.

Dall’altro lato, attendere troppo tra un lavaggio e l’altro può favorire l’accumulo di impurità, cellule morte, prodotti di styling e inquinamento ambientale, con il rischio di appesantire la chioma e rendere difficile la sua gestione. Ma quindi cosa bisogna fare? Secondo gli esperti, dermatologi e hairstylist concordano su un punto: la media ideale è di 2 o 3 lavaggi a settimana. Una frequenza che consente di mantenere la pulizia senza stressare cuoio capelluto e lunghezze.

Ovviamente, la regola può variare in base al tipo di capello, al clima, allo stile di vita (sportivi o persone esposte a polveri, smog e sudore possono richiedere un ritmo diverso), ma per la maggior parte delle persone questa è la soglia perfetta. In questo modo i capelli saranno sempre ben puliti, ma non si rischierà di rovinarli.