Re Carlo, è finita: una terribile indiscrezione travolge Buckingham Palace

L’attenzione mediatica è sempre puntata sulle vicende della Casa Reale britannica, soprattutto alla luce delle enormi difficoltà patite dal sovrano nel corso degli ultimi anni. Il campionario dei dolori di Re Carlo è lungo e corposo tra seri problemi di salute, scandali familiari, tensioni interne alla Royal Family. Un mix che non ha fatto che accrescere lo scrutinio pubblico, pronto a registrare – e a giudicare – ogni mossa del monarca.

Doveri istituzionali e faccende personali si sono sempre più intrecciate. La luce dei riflettori ha provveduto a ingigantirle a livello planetario. In questo contesto, nelle ultime ore ha cominciato a circolare l’ennesima indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire uno scenario che rischia di assumere tutte le parvenze di un punto di non ritorno.

Non è del tutto chiaro quali conseguenze potrebbe avere tutto questo sull’immagine della monarchia né quali saranno le reazioni dei Royals nei prossimi mesi. Il tempo dirà se si tratta dell’ennesima chiacchiera messa in circolo dalla stampa o se i rumor hanno un fondamento reale che potrebbe mettere seriamente in crisi Buckingham Palace.

Re Carlo III, la terribile indiscrezione che potrebbe travolgere i Royals

Secondo indiscrezioni provenienti da Oltreoceano il matrimonio tra Carlo e Camilla sarebbe già finito e i due reciterebbero in pubblico la parte della coppia felice per non intaccare l’immagine pubblica della Monarchia britannica. Si dice addirittura che i due sovrani avrebbero già divorziato, ma la separazione non sarebbe stata ufficializzata per motivi di convenienza.

Va detto che non esiste alcuna prova concreta della fine dell’amore tra Carlo e Camilla. Le voci di corridoio che parlano di un matrimonio fatto di apparenze e tenuto in piedi per esigenze di pubbliche relazioni si sono molto intensificate negli ultimi tempi alla luce del fatto che la Regina passa diverso tempo lontano dal marito, nella sua casa di Ray Mill nel Wiltshire, invece che stare nelle residenze reali.

Via da separati in casa per i due sovrani? A alimentare i rumor una foto scattata da Chris Jackson durante il compleanno di Camilla a Ray Mill. Il fotografo ha commentato l’immagine descrivendo la Regina come «felice e rilassata nella sua casa di Ray Mill, nel Wiltshire», non senza soffermarsi sul fatto che la sua casa è l’unico posto dove Camilla si sente veramente a proprio agio.

Un commento che è stato più che sufficiente a scatenare le indiscrezioni. Alcune fonti vicine al Palazzo Reale parlano di una sorta di patto per fare fronte comune in pubblico, anche per via della malattia di Re Carlo. Ma dietro le quinte la situazione sarebbe molto diversa. Un divorzio di fatto ma non nel nome, con Camilla che trascorre gran parte del tempo a Ray Mill mentre Carlo preferisce ritirarsi a Highgrove o a Clarence House.