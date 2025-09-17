Pronte centinaia di domande per il Bonus Psicologo: quali sono i requisiti e come richiederlo

Anche nel 2025 è disponibile il bonus psicologo. A chi spetta il contributo e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Dal 15 settembre è possibile richiedere il bonus psicologo. Ma quali sono i requisiti per richiedere il contributo che permette di ricevere fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia? La domanda può essere presentata fino al 14 novembre 2025. Il bonus viene erogato sotto forma di voucher per pagare la seduta presso lo psicologo che ha aderito all’iniziativa.

Una volta scaduto il termine per la presentazione della domanda verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del bonus psicologo, distinte per regione (o provincia autonoma di residenza), in base all’ISEE più basso e all’ordine cronologico di presentazione delle domande a parità di valore ISEE.

Una volta accolta la domanda il beneficiario riceverà un codice univoco. Sarà utilizzabile per un massimo di 270 giorni a partire dalla data di accoglimento della domanda. Una volta scaduto questo termine il codice automatico verrà automaticamente annullato. Ecco quali sono i requisiti per domandare il bonus psicologo.

Bonus psicologo, a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus psicologo è destinati ai cittadini con ISEE non superiore a 50 mila euro. L’importo è variabile in base all’ISEE. Il beneficiario può fruire di un importo fino a 50 euro per ogni seduta presso uno psicologo fino a un massimo di 1.500 euro. Di seguito gli scaglioni in base ai quali viene erogato il bonus psicologo.

Chi ha un ISEE fino a 15 mila euro potrà beneficiare di una somma fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 1.500 euro. Per gli ISEE tra 15 mila e 30 mila euro l’importo massimo erogabile si abbassa a 1.000 euro (sempre fino a 50 euro a seduta) e a 500 euro per gli ISEE tra 30 mila e 50 mila euro. Il contributo può essere richiesto una volta soltanto e si può utilizzare presso un professionista regolarmente iscritto all’elenco degli psicoterapeuti e che ha aderito all’iniziativa.

Per presentare domanda bisogna accedere alla piattaforma INPS usando le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns). Dopo essersi autenticati con la propria identità digitale si potrà raggiungere il servizio attraverso il collegamento “Contributi sessioni psicoterapia domande 2025” prima di compilare il form in ogni sua parte e successivamente trasmetterlo.

C’è una novità importante nel 2025 per il bonus psicologo. I destinatari del contributo che entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda non avranno preso parte almeno a una seduta vedranno decadere il beneficio. A differenza di quanto accadeva in precedenza il bonus psicologo dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda. Il consiglio è quello di monitorare SMS o email ovvero i canali attraverso i quali l’INPS comunicherà l’esito della domanda.