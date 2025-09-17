Lacrime per Antonella Clerici, gravissimo lutto in tv: il messaggio

Televisione in lutto per la scomparsa di una figura che ha fatto la storia del grande e del piccolo schermo. Anche Antonella Clerici si unisce al dolore collettivo.

Un gravissimo lutto ha segnato nelle ultime ore il mondo della televisione e del cinema. La nota conduttrice Rai Antonella Clerici ha voluto unirsi al cordoglio che ha coinvolto spettatori di tutto il mondo. Momento di commozione per la conduttrice di È sempre mezzogiorno che su X e Instagram ha condiviso un messaggio che ha toccato i suoi follower.

Nel post la celebre conduttrice televisiva ricorda una figura che è stata cara a lei come a tanti amanti del cinema che sono rimasti conquistati da una figura d’altri tempi, una leggenda del piccolo e del grande schermo capace di unire fascino, talento e impegno civile. Una carriera ultradecennale ne ha fatto il simbolo di un cinema che aveva come parole d’ordine eleganza e autenticità.

Il ricordo di Antonella Clerici esprime, oltre al dolore per la perdita di un’icona cinematografica, anche la nostalgia per un tempo in cui i grandi personaggi non erano più soltanto icone di perfezione ma uomini e donne in carne ossa, con tutte la loro complessità, inclusi dubbi e fragilità, capaci di esercitare un fascino sobrio e mai ostentato, senza eccessi, grazie alla capacità di raggiungere il grande pubblico con un carisma naturale.

Il messaggio di Antonella Clerici: grave perdita per il cinema e la tv

«Come eravamo… ». Così Antonella Clerici ha voluto ricordare Robert Redford, la star di Hollywood scomparsa a 89 anni. Il leggendario attore si è spento nel sonno nella sua casa di Provo, Utah. Nato a Santa Monica in California nel 1936, Robert Redford è stato uno delle figure più iconiche del mondo del cinema, nel quale ha lasciato un segno incancellabile sia come attore che come regista.

Tra le sue parti più celebri vanno senz’altro ricordate quelle in “Butch Cassidy”, “La stangata” e “I giorni del condor”. L’Academy ha riconosciuto il suo contributo straordinario al cinema tributandogli nel 2002 il prestigioso Oscar alla carriera. Il primo Oscar della sua lunga carriera lo aveva vinto nel 1981 come miglior regista per il film “Gente comune”.

Redford era un attore versatile, capace di interpretare in maniera sempre credibile ruoli leggeri e ironici così come personaggi intensi e drammatici. Tipico esponente di un cinema elegante, rappresentava l’eroe classico con una venatura malinconica e riflessiva che ne marcava la distanza dai tradizionali personaggi cinematografici.

Noto anche per la sua sensibilità politica e sociale, Redford univa critica culturale e intrattenimento. Il suo impegno a favore della causa ecologista lo ha portato a film come “Il cavaliere elettrico”. Ha anche rivoluzionato il cinema indipendente con la fondazione del Sundance Film Festival (dal nome del personaggio da lui interpretato in “Butch Cassidy”, film del 1969 dove l’attore recitò al fianco di Paul Newman).