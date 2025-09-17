Nuno Tavares saluta la Lazio, colpo da 27 milioni: dove giocherà

La Champions toglie, la Champions dà. Sono davvero incredibili, citando Giambattista Vico, i corsi e i ricorsi storici che, tanto nella vita quanto nel calcio, riempiono la vita di parecchi uomini anche nel mondo dello sport.

E così, dopo esser stato esonerato dal Fenerbahce per via della mancata qualificazione alla Champions League dopo il Playoff perso contro il Benfica, lo Special One – al secolo José Mourinho – potrebbe rientrare dalla porta principale assumendo l’incarico proprio nel club che qualche settimana fa lo ha estromesso dalla prestigiosa kermesse continentale. Una coincidenza davvero incredibile, resa possibile dal suicidio sportivo della squadra portoghese nel match d’esordio di Champions.

In vantaggio per 2-0 dopo pochi minuti di gioco contro il modesto (ma solo sulla carta) Qarabag, il Benfica si è fatto clamorosamente rimontare, perdendo addirittura per 2-3 davanti al proprio pubblico. Lo shock è stato tale che nell’immediato post partita la dirigenza delle ‘Aquile’ ha subito emesso il comunicato con cui si sollevava dall’incarico Bruno Lage, l’allenatore ritenuto evidentemente il primo responsabile del disastro del ‘Da Luz’.

Il DS Rui Costa, vecchia ed apprezzata conoscenza del calcio italiano, non ha espressamente fatto il nome del mister lusitano, ma i contatti si sono intensificati nella notte: l’annuncio sul grande approdo di Mourinho a Lisbona potrebbe arrivare già in giornata.

Sebbene manchino ancora diverse settimane alla riapertura del mercato, l’ex tecnico di Inter e Roma avrebbe già fatto il suo primo nome per la sessione di gennaio: il giocatore biancoceleste è un suo pupillo da tempo.

Mourinho pesca a casa Sarri: assalto al treno portoghese

Considerato uno dei ‘quasi’ intoccabili in casa Lazio (ma anche uno dei pochi dalla cui eventuale cessione possa essere finanziato il mercato invernale dopo il clamoroso blocco di quello estivo), Nuno Tavares è già cerchiato in rosso nell’agenda personale del tecnico di Setubal.

Protagonista di un avvio di stagione in tono minore rispetto agli sfracelli della scorsa annata – quando già nelle prime giornate era assurto a re degli assist in Serie A – l’ex Arsenal porrebbe essere ingolosito eccome dalla possibilità di giocare in Champions League col club della Capitale.

Mourinho avrebbe già dato mandato al suo nuovo club di bussare alle porte della Lazio con un’offerta di 26-27 milioni: forse non ancora sufficienti per il patron Lotito, che però dovrà anche fare i conti con le direttive del suo tecnico e con la necessità di rimpinguare le casse societarie dopo i noti problemi di indice di liquidità sofferti qualche mese fa.