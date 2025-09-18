Con Ikea l’estate è di nuovo a casa tua: adesso costa meno di 20 euro

L’estate torna protagonista tra le mura di casa con Ikea. Per gli amanti dei profumi delle stagioni calde la nota catena di arredamento low cost ha una proposta in grado di unire fascino rustico, praticità e autenticità. Parliamo di un accessorio realizzato con materiali semplici ma elegante nella forma. I suoi effetti sorprenderanno tutti.

In particolare rimarranno colpiti i clienti che desiderano conservare sapori e fragranze naturali senza troppe complicazioni (o nessuna). A un prezzo davvero sorprendente – meno di 20 euro – Ikea offre questo articolo dalle dimensioni compatte, che lo rendono adatto anche a piccoli ambienti. Interessante anche il fatto che non richieda elettricità per funzionare.

Insomma, un investimento a prezzi davvero contenuti ma in grado di ripagare in abbondanza a suon di profumi, sapori, ricordi. Per non parlare della soddisfazione di aver portato un piccolo pezzo della stagione estiva dentro casa nostra. Per chi ama le fragranze estive e vuole portarle con sé tutto l’anno quella proposta da Ikea è davvero una piccola rivoluzione domestica.

Estate di nuovo in casa con la soluzione Ikea a meno di 20 euro

Ikea mette in vendita al prezzo di 19,95 euro il nuovo telaio Kössebär in bambù a due piani, ideale per essiccare frutta e erbe in maniera naturale e decorativa. Grazie anche alle sue dimensioni compatte (46 x 21 x 22 cm) il telaio proposto da Ikea sta conquistando chi ama conservare i sapori dell’estate in modo naturale.

Il telaio Kössebär può essere utilizzato per l’essiccazione e la conservazione di erbe aromatiche come salvia, rosmarino, menta così come per bacche e piccoli frutti. Ma funziona molto bene anche con i funghi raccolti in autunno e le bucce di agrumi da impiegare per la preparazione di tisane profumate. Testato anche per balconi con esposizione a sud, funziona senza elettricità.

All’occorrenza il telaio Kössebär, realizzato a mano da artigiani, può trasformarsi in un elegante ripiano per frutta e verdura. Semplicità e eleganza rendono questo telaio anche un perfetto complemento d’arredo, capace di conferire calore agli spazi di casa, specialmente in cucina. La possibilità di separare i vassoi e la leggerezza del bambù ne fanno uno strumento versatile e pratico.

Insomma, una soluzione ideale per chi fatica a prolungare la vita di erbe o frutti (come l’origano selvatico o le more) raccolti nel corso della stagione estiva e troppo spesso si vede costretto ad assistere al loro rapido deperimento nel giro di pochi giorni. Grazie al telaio Kössebär sarà possibile allungarne la vita anche di mesi. Come detto, molti lo utilizzano come ripiano decorativo per lasciare qualche frutto in bella vista in cucina.