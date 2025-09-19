Infortunio e 8 settimane di stop: cambia tutto per la Juve

Dopo aver fatto le prove generali (coronate da successo, con l’enorme soddisfazione di una vittoria che va ben al di là dei tre punti) contro l’Inter la ‘pazza’ Juve di Igor Tudor ha messo in campo una rimonta fantastica anche nel match d’esordio in Champions League coi tedeschi del Borussia Dortmund.

Sotto in diversi momenti della partita e sempre costretta a rincorrere (prima dallo 0-1, poi dall’1-2 e infine dal 2-4), la formazione bianconera non si è data per vinta, riuscendo quanto meno a pareggiare il match con due reti nei minuti di recupero.

Ancora una volta, come accaduto contro la Beneamata, uno degli improbabili eroi di giornata è stato Lloyd Kelly, il difensore inglese col vizio del gol. Dopo aver bucato Sommer in campionato, l’ex Bournemouth e Newcastle si è ripetuto in Europa, segnando un gol di importanza capitale nell’ottica di una ‘Phase League‘ in cui è importante anche togliere punti alle partecipanti alla prestigiosa kermesse.

A proposito di imprese, ma anche di giocatori britannici, ha sorpreso solo fino ad un certo punto l’affermazione in rimonta del Real Madrid contro il Marsiglia. Rimasto in 10 al 72′ (sul punteggio di 1-1) per la follia di Dani Carvajal (rosso diretto per il veterano), le Merengues hanno ribaltato l’esito del match grazie al rigore, contestato da De Zerbi, realizzato da Kylian Mbappé a 9′ dalla fine.

Il terzino spagnolo, squalificato dall’UEFA per due giornate, era subentrato in luogo di Trent Alexander-Arnold, uno dei nuovi arrivati a Madrid dopo il mercato estivo. L’ex Liverpool, infortunato, ha lasciato il campo dopo soli 5′: il giorno dopo la sfida del ‘Bernabeu‘ è arrivato l’atteso responso medico sulle condizioni del nazionale inglese.

Alexander-Arnold e Carvajal out: saltano la Juve

“In seguito agli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Trent Alexander-Arnold dallo staff medico del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L’esito è in attesa di ulteriori informazioni“, si legge nella nota rilasciata dal blasonato club spagnolo.

Facile a questo punto intuire le conseguenze, per il giocatore e per il tecnico Xabi Alonso, in vista dei prossimi impegni della squadra. L’ex gioiello delle Giovanili dei Reds salterà, solo relativamente agli impegni più importanti fissati in calendario, il derby con l’Atletico Madrid del 27 settembre, il ‘Clasico’ contro il Barcellona al ‘Bernabeu‘ del 26 ottobre e ovviamente il match contro la Juventus del 22 ottobre, valido per la terza giornata di Champions League.

La contestuale, e già citata, squalifica di Carvajal costringerà l’ex mister del Bayer Leverkusen a ridisegnare con delle soluzioni d’emergenza la sua corsia di destra, priva sia del titolare che del suo esperto sostituto.