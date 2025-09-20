Stefano De Martino sbattuto fuori, i fan rimangono di stucco

Non è il migliore dei momenti per Stefano De Martino. Anche martedì 16 settembre “Affari Tuoi” ha dovuto inchinarsi alla “Ruota della fortuna” nella gara dell’Auditel. Il programma condotto da Gerry Scotti ha conquistato 4.735.000 telespettatori e il 24% di share su Canale 5 nella fascia access time mentre il game show dei pacchi di Rai 1 non è andato al di là di 4.224.000 telespettatori e il 21,4% di share. Momento difficile insomma per la trasmissione che l’anno scorso aveva polverizzato ogni record d’ascolti.

“Affari Tuoi” non risale insomma nella gara degli ascolti, sistematicamente battuto dalla concorrenza di Gerry Scotti e de “La ruota della fortuna”. Stando a quanto riferisce “L’Espresso” l’imminente Cda Rai (fissato per il 27 settembre) potrebbe sollevare la questione della crisi del programma dei pacchi in access time che non si è più rialzato dopo l’inattesa sconfitta al debutto stagionale, lo scorso 2 settembre.

Un trend negativo che ha fatto allarmare i vertici di viale Mazzini. Anche perché De Martino era stato scelto come simbolo e punta di diamante di una nuova generazione di conduttori Rai su cui puntare per il futuro. La battuta d’arresto pesa non poco dunque anche a livello simbolico e il 27 settembre, dice il settimanale, potrebbe essere il giorno della “resa dei conti” . Ma la crisi di “Affari Tuoi” potrebbe non essere l’unico problema per il presentatore di Torre Annunziata.

Non c’è pace per Stefano De Martino

Secondo quanto riferisce il settimanale “Oggi” ci sarebbe stata una lite al ristorante tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli. I due si sarebbero incontrati per cenare in un ristorante della Capitale dopo gli impegni televisivi del conduttore di “Affari Tuoi”. Ma le cose avrebbero preso fin da subito una piega imprevista. Secondo alcuni testimoni la Tronelli, visibilmente agitata, si sarebbe alzata di scatto al termine di una discussione prima di lasciare il locale.

Stefano De Martino sarebbe rimasto solo nel locale per una ventina di minuti circa – forse in attesa di un possibile ritorno della fidanzata. A un certo punto poi se ne sarebbe andato anche lui. Le tensioni però non sarebbero terminate lì. Una volta rientrato a casa, il presentatore Rai sarebbe stato lasciato fuori da Caroline che non avrebbe subito aperto a De Martino, che a quanto pare non aveva con sé le chiavi dell’appartamento.

Alla fine De Martino avrebbe dovuto aspettare un po’ in strada. Un momento complicato per la coppia che però sembra essere rientrato rapidamente. Il conduttore è ritornato nell’appartamento e i due sono stati visti uscire insieme di casa la mattina seguente.

Insomma, anche sul piano privato non mancano i problemi per l’ex ballerino di “Amici”. Non serve che pensare alla brutta faccenda del video rubato dalle telecamere di casa. La vicenda ha lasciato dietro di sé delle tensioni e Caroline Tronelli ha deciso anche di disattivare il profilo Instagram (riattivato soltanto qualche giorno fa).