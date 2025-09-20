Con Lidl gli ospiti non saranno più un problema: la soluzione geniale in vendita dalla settimana prossima

Da Lidl è in arrivo la soluzione perfetta per gli ospiti, anche se lo spazio è limitato con questo oggetto tutti potranno stare comodi: è un'occasione da non perdere.

Ci sono quelle situazioni che mettono alla prova anche i più organizzati: un amico che decide di fermarsi a dormire all’ultimo momento, un parente che arriva in anticipo per le vacanze, oppure semplicemente un pomeriggio pigro che si trasforma in una serata tra chiacchiere e cuscini, troppo tardi per tornare a casa. In questi momenti, una domanda torna puntuale come un orologio svizzero: dove lo facciamo dormire?

Sistemazioni improvvisate, materassi gonfiabili sgonfi o divani scomodi non sono certo l’ideale per far sentire benvenuti gli ospiti. Ma trovare soluzioni pratiche, poco ingombranti e allo stesso tempo esteticamente piacevoli è spesso più complicato del previsto. Il rischio? Accontentarsi di un compromesso che non convince nessuno. Ma le cose sono ormai cambiate, negli ultimi anni, infatti, l’idea di “ospitalità intelligente” si è fatta strada, spingendo verso soluzioni più versatili, capaci di adattarsi agli spazi di una casa moderna senza sacrificare il comfort.

Con Lidl gli ospiti non saranno più un problema: ecco la soluzione perfetta per ogni occasione

Ed è qui che arriva la novità della prossima settimana in arrivo da Lidl. Una proposta che mette d’accordo funzionalità, praticità e design. Si tratta di un oggetto trasformabile, facile da spostare e da riporre, pensato per chi vuole essere sempre pronto, anche quando il campanello suona senza preavviso.

Dalla prossima settimana nei punti vendita Lidl sarà disponibile il materassino doppio per ospiti LIVARNO home, una vera chicca per chi ama soluzioni furbe. A prima vista è un semplice pouf, elegante e compatto, ma con pochi gesti si apre e si trasforma in un letto singolo o addirittura matrimoniale. Le misure parlano chiaro: da 65x70x42 cm (chiuso) a 195x140x7 cm (aperto), il tutto a soli 49,00 euro.

Realizzato con materiali certificati OEKO-TEX e pensato per l’uso quotidiano, è il perfetto alleato per accogliere senza stress. Non solo ospiti, ma anche relax in salotto, un angolo lettura improvvisato o un piccolo nido per i momenti di pausa. Perfetto per piccoli appartamenti, case vacanza, stanze studio o semplicemente per chi ama essere sempre pronto ad accogliere con comodità. In più, grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, può essere facilmente spostato da una stanza all’altra, o portato in auto per un weekend fuori porta.