Champions League, se ne riparla a ottobre: il programma della seconda giornata

Un primo turno che ha acceso entusiasmi e dubbi, ora l’attesa cresce per ottobre: la Champions League promette già nuove storie e sorprese in arrivo

Non sono certo mancate le sorprese, in questo primo turno di Champions League che si è chiuso con la sconfitta del Napoli a Manchester, in una partita sfortunata che ha avuto nell’espulsione di Di Lorenzo il suo spartiacque.

Certo, non tutto è perduto per squadre come Napoli e Atalanta, sconfitte male al primo giro. Già, perché la nuova formula a girone unico allarga orizzonti e possibilità, e ben venga perché il bilancio italiano alla prima recita una vittoria, un pareggio (quello rocambolesco fra Juve e Borussia Dortmund) e le due sconfitte che abbiamo già citato.

La classifica dopo la prima giornata di Champions racconta di un Eintracht sorprendentemente in testa, forte di una vittoria larga che lo ha proiettato subito a +4 nella differenza reti. Insieme ai tedeschi, hanno cominciato con il piede giusto anche il Paris Saint-Germain, dominante nel debutto con l’Atalanta, e il Bayern Monaco, abituato a certi avvii brucianti.

L’Arsenal si è confermato squadra solida, mentre il Club Brugge e l’Union Saint-Gilloise hanno aggiunto quel pizzico di imprevedibilità che rende sempre affascinante l’Europa.

In alto ci sono anche Club Brugge e Sporting, due delle avversarie dirette delle italiane, che hanno mandato un segnale chiaro: la lotta per la top-8 sarà affollata. Per chi non vuole perdersi nulla, i risultati delle partite in tempo reale su Fantascore.it permettono già di capire chi sta guadagnando terreno e chi invece è in difficoltà.

Champions, il calendario della seconda giornata: la rivincita fra Atalanta e Brugge

E allora, cosa ci attende a fine settembre e inizio ottobre? Il calendario non concede tregua. Si parte martedì 30 settembre con Atalanta-Club Brugge e Inter-Slavia Praga, due sfide in cui i nerazzurri sono chiamati a confermare la buona partenza e i bergamaschi a trovare il primo colpo europeo.

Nella stessa serata ci saranno anche Galatasaray-Liverpool e Bodo Glimt-Tottenham, incroci che potrebbero muovere la classifica nelle zone medio-alte. Occhi puntati anche su Chelsea-Benfica, sfida dal sapore classico.

Il mercoledì 1 ottobre tocca a Napoli e Juventus. I partenopei ospiteranno lo Sporting al Maradona, partita che sa già di bivio: battere i portoghesi significherebbe rilanciarsi subito, perdere complicherebbe i conti. Per la Juventus, la trasferta di Villarreal non è meno delicata: gli spagnoli hanno dimostrato solidità e l’ambiente bianconero non può permettersi passi falsi.

Sullo stesso giorno spiccano anche Monaco-Manchester City e soprattutto Barcellona-PSG, una delle classiche moderne che potrebbe cambiare subito le gerarchie in vetta.

In tv e streaming, la solita divisione: Sky e NOW garantiranno la quasi totalità delle gare, con Prime Video che manterrà alcune esclusive di cartello come ad esempio proprio Villarreal-Juventus, che sarà visibile solo su Amazon. Per il pubblico italiano, niente più partite in chiaro delle nostre squadre: chi vorrà seguirle dovrà passare dalle pay tv.