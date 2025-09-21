Allarme Bremer, paura davanti ai compagni: quando torna in campo

Ci sono stati alcuni momenti di ansia e preoccupazione in casa Juventus dopo l'ultima partita. La situazione di Bremer

Ieri è arrivato il primo stop in campionato della Juventus che non è andata oltre il pareggio per 1-1 contro un ottimo Verona. Non è infatti bastato il ritorno al gol di Conceiçao per sbancare il Bentegodi al culmine di una partita che ha fatto registrare anche qualche polemica.

“Avrei voluto un altro arbitro. Il rigore dato è una roba vergognosa, non esiste. Lo può dare soltanto chi non ha giocato mai a calcio. Una roba mai vista”, ha detto Tudor nell’immediato post gara, puntando il dito contro la direzione arbitrale: “Poi la gomitata a Gatti, se non dai il rosso su un episodio così non so quando lo si deve dare… L’attaccante non guarda niente ma l’avversario. Non voglio trovare scuse ma le partite poi si decidono così. Sono state due decisioni del Var tutte sbagliate”.

Tante le polemiche per il primo pari in campionato della Juventus, che dopo gli sforzi di Champions ha quindi affrontato la trasferta in terra scaligera anche con qualche cambio di formazione. Le rotazioni di Tudor non hanno portato i benefici sperati ed hanno coinvolto anche Gleison Bremer, rimasto a riposo dopo un avvio di stagione molto intenso.

Il centrale brasiliano in queste prime uscite sembra già esser tornato ai fasti pre infortunio, eppure ieri è arrivato anche un piccolo spavento.

Juventus, ansia post Verona: Bremer a terra in campo

In casa Juve si sono registrati momenti di ansia e preoccupazione proprio per Bremer che si è accasciato al suolo mentre era impegnato con una piccola sessione di allenamento post partita sul prato del Bentegodi dedicata normalmente a chi non è sceso in campo.

Il difensore brasiliano ha quindi avuto bisogno dell’intervento dello staff medico della società bianconera. Una situazione che ha mandato in apprensione i tifosi presenti allo stadio e che hanno avuto modo di assistere alla scena. Vedere Bremer a terra ha fatto immediatamente pensare in maniera negativa, eppure l’allarme è già prontamente rientrato nella maniera migliore.

Come evidenziato da ‘Tuttosport’, da ciò che trapela dalla Juventus stessa, si tratterebbe semplicemente di stanchezza, scongiurando qualunque ipotesi nefasta di infortunio. Non ci saranno quindi problemi per il difensore verdeoro che è tornato in spogliatoio con il resto della squadra e si prepara per essere normalmente a disposizione nelle prossime gare contro Atalanta e Villarreal nelle quali sarà di certo titolare.