Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: sta male, ricovero improvviso in ospedale

Partenza col botto per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’amata soap di Rai 1 ha già assistito al debutto di due attesissime new entry: Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere del grande magazzino interpretato da Simone Montedoro (l’ex capitano Giulio Tommasi di Don Matteo), e Ettore Marchesi (Elia Marangon), creativo cosmopolita pronto ad approdare alla GMM.

A tenere banco però è stata soprattutto la notizia delle prossime nozze di Adelaide e Marcello. I due hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio a Villa Guarnieri. Tra gli invitati era presente anche Rosa, da poco rientrata da Bologna e rimasta in città per la presentazione del suo primo romanzo. La giornalista è stata colta di sorpresa dall’annuncio inaspettato.

Marcello e Rosa si sono chiariti in privato, ma all’occhio lungo del commendatore Guarnieri non sono sfuggiti certi sguardi, certi toni, certi silenzi tra la giornalista e il futuro marito di Adelaide e c’è da giurare che Umberto farà di tutti per andare a fondo. Spazio anche per un malore per una delle protagoniste, annunciano le anticipazioni delle puntate dal 22 a l 26 settembre.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: malore e ricovero in ospedale per la protagonista

Nei prossimi episodi inediti in prima visione assoluta de Il Paradiso delle Signore 10 al centro della scena ci sarà l’articolo scandalistico sulla contessa e Marcello scritto dal giornalista Anselmo Conaro. Umberto, fiutato il pericolo di uno scandalo che rischia di rovinare la reputazione dei Sant’Erasmo, chiederà a Tancredi di intervenire per bloccarne la pubblicazione.

Malgrado i tentativi di Umberto e Tancredi il pezzo diffamatorio uscirà comunque creando grandi tensioni a Villa Guarnieri. Nel frattempo Marina Valli sorprenderà Matteo con una visita inaspettata. Il contabile però capirà di aver smarrito la sua vena creativa nel comporre musica senza la collaborazione di Odile, alla quale cercherà di riavvicinarsi.

Il fratello di Marcello però dovrà fare i conti con la presenza di Ettore che ha puntato gli occhi sulla giovane (tra i due è scattato il bacio al primo incontro, anche se Odile si è tirata subito indietro) e non pare intenzionato a mollare la presa. Adelaide intanto arriverà a sospettare che dietro il pezzo scandalistico che ha infangato la sua immagine ci sia lo zampino di Umberto.

Il commendatore si irriterà molto per i sospetti infondati della sua ex. Nel frattempo chiederà a Rosa di scrivere un articolo per riabilitare Marcello e Adelaide agli occhi dei lettori. Marina invece accuserà un malore. La diva si sentirà male al Circolo. Per sua fortuna nelle vicinanze ci sarà anche Enrico, pronto a intervenire per soccorrerla.

L’attrice dovrà essere ricoverata in ospedale. Matteo rimarrà al suo fianco ma la sua mente sarà con Odile. Il dottor Proietti dovrà operare Marina, ma il problema alla mano che si porta dietro dal finale della scorsa stagione (quando fu ferito da un colpo di pistola) non gli lascerà pace malgrado i suoi tentativi di nascondere la cosa.