Allarme a tavola, richiamato l’alimento più amato dagli italiani: attenzione!

Segnalato un altro richiamo alimentare. Questa volta il pericolo per le tavole di casa nostra proviene da uno degli alimenti più amati.

Richiamo alimentare

Ancora un allarme che riguarda le nostre tavole. È scattato un altro richiamo alimentare che stavolta ha a che fare con uno degli alimenti preferiti degli italiani. Lo ha segnalato una nota catena di supermercati pubblicando il richiamo da parte del produttore. È stato segnalato un lotto specifico del prodotto richiamato.

I consumatori – specialmente quelli che si trovano in condizioni particolari – sono inviati a non consumarlo e a controllare con attenzione la confezione. Chi dovesse eventualmente essere in possesso del prodotto coinvolta nel richiamo è invitato a non consumarlo e a restituirlo al punto di vendita presso il quale lo ha acquistato. Si tratta di una misura a titolo precauzionale, come ribadito dall’avviso.

Esami laboratorio
Allarme a tavola, richiamato l'alimento più amato dagli italiani: attenzione!

Il nuovo richiamo mette in luce l’importanza di prestare attenzione ai dettagli e alle indicazioni presenti nell’etichetta dei prodotti alimentare. Ma soprattutto ricorda a tutti quanto sia necessario essere aggiornati e informati per tutelare al meglio la propria salute e quella della propria famiglia.

Richiamato uno degli alimenti più amati dagli italiani, a cosa bisogna fare attenzione

Richiamato dal produttore un lotto di tortellini a base di prosciutto crudo e parmigiano reggiano. I supermercati Il Gigante hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano a marchio Fini. Per quale ragione il prodotto è stato richiamato? Il motivo indicato sull’avviso di richiamo rimanda a un errore di etichettatura.

Più nel dettaglio, sulla confezione del lotto di tortellini richiamati dal produttore era presente, per errore, l’etichettatura in lingua croata invece che in italiano. I tortellini richiamati sono venduti in confezioni da 250 grammi. Il numero di lotto dell’alimento è il BL3252R e la data di scadenza 14/11/2025. A produrre i tortellini crudo e parmigiano richiamati è stato il Gruppo Fini Spa a socio unico.

Piatto tortellini
Richiamato uno degli alimenti più amati dagli italiani, a cosa bisogna fare attenzione

Lo stabilimento di produzione è situato in via Confine 1583, a Ravarino, in provincia di Modena. La raccomandazione a scopo precauzionale, rivolta soprattutto alle persone che soffrono di allergie, è quella di non consumare i tortellini crudo e parmigiano con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.

I consumatori che dovessero eventualmente essere in possesso di una confezione del lotto di tortellini richiamati potranno restituirla al punto vendita dove l’hanno acquistata. Si tratta di una misura a titolo precauzionale. È fondamentale che tutti i consumatori possano verificare se possiedono o meno una confezione del prodotto richiamato. 

