Thuram-Yildiz, è allarme Juve: colpo di scena in allenamento

Tudor ha bisogno di ritrovare la migliore versione di Kenan Yildiz, Khephren Thuram e non solo. La situazione in casa Juve

Nel weekend è arrivato il primo passo falso della Juventus in campionato. Dopo il pari di Champions contro il Borussia Dortmund i bianconeri hanno diviso la posta in gioco anche con un ottimo Verona capace di strappare l’1-1 alla truppa di Tudor.

Primo stop quindi per i bianconeri in questo caldo avvio di Serie A con annesse polemiche scatenate dallo stesso allenatore croato nel post gara: “L’arbitraggio? Il rigore è una cosa vergognosa, lo può dare solo chi non ha mai giocato. Non vede la palla, non esiste questo rigore. La regola è vergognosa. E poi il rosso per fallo su Gatti, io l’ho visto: mi han detto che non l’aveva caricato. Roba mai vista prima, due decisioni così: non so cosa dire. Se non dai un rosso qua non so per cosa lo dai, non guarda niente. Se questo non è rosso, veramente… Una vergogna, con il Var queste due decisioni… Ma non voglio parlare di questo per scuse, però così si decidono le partite. Questa decisione non è 80-20, è 100% contro 0, due decisioni entrambe sbagliate”.

Tudor non le ha mandate a dire nel dopo partita, eppure l’analisi va inevitabilmente fatta anche sulla prestazione dei suoi, e sulla condizione di alcuni singoli importanti post Champions. Mentre la Juve ha ritrovato la gamba e la brillantezza di Conceiçao, si è ritrovata a fare i conti con una prova appannata di elementi importanti come Kelly, Thuram, Kalulu e Yildiz.

Juventus, il piano di Tudor per Thuram e Yildiz: punta a riaverlo al top

Nulla di allarmante in casa Juventus, dove legittimamente dopo un avvio sprint e le prime gare ravvicinate è lecito attendersi anche una piccola frenata.

A tal proposito come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Tudor ha immediato bisogno di ritrovare al top Thuram e Yildiz, oltre a Kelly e Kalulu. I motivi non risiedono solo in un normale calo fisico, ma sono anche legati alla tenuta mentale di calciatori comunque giovani e da abituare a determinati livelli.

Stando alla stessa fonte ai calciatori citati verrà proposto nei prossimi giorni un allenamento atletico alternativo rispetto alla squadra, con esercizi differenziati in più abbinato a lavoro intenso con la palla in meno volto a recuperare fisicamente.

Tudor mette quindi subito in atto il suo piano di gestione dei valori e delle energie psicofisiche dei propri campioni.