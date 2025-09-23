Folle offerta da Leroy Merlin: è scontato del 60% e riscalda l’ambiente in pochi istanti

Tempo fino al prossimo 28 settembre per poter beneficiare delle vantaggiose offerte proposte di Leroy Merlin. Sconti fino al 60% su moltissimi prodotti per la casa e per il giardino. Lo sconto sarà valido soltanto per gli acquisti online. Uno dei prodotti offerti a un prezzo scontatissimo dall’azienda è in grado di riscaldare l’ambiente in pochi istanti.

Davvero variegata la gamma dei prodotti scontati offerti da Leroy Merlin, così da soddisfare ogni genere di esigenza. Andiamo dall’allestimento del bagno fino ai complementi da giardino. C’è meno di una settimana di tempo per usufruire delle super offerte lanciate dall’azienda che, come detto, sono disponibili soltanto online. Sono davvero tantissime le proposte.

Da oltre un secolo (fin dalla fondazione nel 1923) l’azienda francese opera nella grande distribuzione, segnalandosi come uno degli operatori in grado di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo nei settori del bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Anche in questo caso Leroy Merlin non si smentisce.

Riscalda l’ambiente rapidamente: Leroy Merlin lo sconta del 60%

Tra i prodotti più interessanti tra quelli scontati del 60% da Leroy Merlin fino al 28 settembre 2025 troviamo il termoventilatore elettrico Ciarra. Venduto a soli 59,99 euro, questo termoventilatore elettrico a basso consumo energetico (400 W di potenza) si adatta alla perfezione a ogni spazio di piccole dimensioni. Ma non è tutto: riesce anche a riscaldare velocemente l’ambiente.

Il termoventilatore elettrico Ciarra è dotato infatti dell’innovativa tecnologia PTC che gli permette di riscaldare rapidamente l’ambiente riuscendo a raggiungere 55°C in soli cinque minuti. C’è inoltre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di aria: naturale, calda e tiepida. È possibile anche regolare l’angolo del flusso così da dirigere il calore dove è necessario.

Da segnalare anche altre interessanti proposte per organizzare al meglio il giardino. Ci riferiamo a una resistente cassa portaoggetti di colore marrone. Viene venduta al prezzo promozionale di 157,99 euro, con uno sconto del 19,8%. Ideale per riporre attrezzi per il giardino, giochi, cuscini e oggetti vari, è realizzata in una struttura in acciaio zincato.

Per gli amanti dei fiori può essere molto interessante la fioriera a forma di carrello, scontata del 20% e messa in vendita a soli 35,19 euro, è interamente realizzata in legno di abete, materiale particolarmente resistente. Può tornare utile anche AICAIT, un nuovo termoarredo a un prezzo decisamente contenuto. Leroy Merlin lo vende a 52,99. È realizzato in acciaio di carbonio a tre stati, molto resistente ai graffi e alla corrosione. È ideale per riscaldare le salviette, specialmente nei mesi più freddi dell’anno.