Arriva dalla Corea la manicure che sta facendo impazzire le star: il must per questo autunno

Un tocco di colore ma con eleganza, è questa la nuova tendenza della manicure per quest'autunno 2025: arriva dalla Corea e sta facendo impazzire tutti.

L’autunno è la stagione dei contrasti: i primi freddi che si mescolano agli ultimi raggi di sole, le foglie che cambiano colore, l’armadio che si tinge di nuance calde e morbide. È anche il momento perfetto per rinnovare il proprio stile nei dettagli, scegliendo piccoli gesti di bellezza che raccontino una nuova energia. In questa cornice, le tendenze beauty coreane continuano a dettare legge, con proposte sempre più originali, eleganti e sorprendenti.

Tra skincare glow e make-up effetto naturale, ora è il mondo delle unghie a catturare l’attenzione. Le passerelle e i red carpet parlano chiaro: c’è una nuova ossessione tra le star, e riguarda una manicure diversa dal solito, delicata ma ipnotica, che sembra uscita direttamente da un universo estetico ispirato alla frutta e alla trasparenza. Un piccolo capolavoro da portare sulle mani, che unisce arte e minimalismo.

La manicure per questo autunno 2025 arriva dalla Corea: è fine ed elegante

A prima vista, sembra quasi un effetto acquerello. Le tonalità sfumano dolcemente l’una nell’altra, con un gioco di colori che va dal rosa al pesca, dal giallo caldo all’arancio tenue. La superficie dell’unghia è liscia, lucida, e crea un effetto tridimensionale che ricorda quello di un frutto maturo, vellutato e brillante. Questa manicure prende ispirazione dalla pesca coreana, simbolo di dolcezza e purezza, e si propone come il nuovo must-have per chi cerca un look sofisticato ma non convenzionale.

Conosciuta come “Peach Jelly Nails”, questa tendenza è già virale su Instagram e TikTok. A lanciarla, le nail artist coreane più seguite, ma anche diverse celebrities occidentali che l’hanno adottata durante le fashion week, trasformandola in una vera e propria tendenza. Non si tratta solo di estetica, ma di un vero mood: morbido e quasi fiabesco.

La tecnica per realizzarla prevede l’uso di smalti semitrasparenti stesi a strati sottili, per ottenere una sfumatura profonda ma leggera. A volte viene aggiunto un tocco di glossy extra o qualche piccola goccia in rilievo, come rugiada sulle unghie. Il risultato è una manicure che si adatta perfettamente sia a look casual che eleganti, aggiungendo sempre un tocco di freschezza. Perfette per l’autunno, queste unghie raccontano un nuovo modo di vivere la bellezza: più naturale, più sensibile ai dettagli, e decisamente più creativo.