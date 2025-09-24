Materasso, da oggi lo pulisci subito e anche senz’acqua: elimini in un colpo sporco, germi e batteri

Ogni giorno siamo sempre di corsa, presi da mille impegni e spesso, proprio a causa di questo ritmo frenetico, tendiamo a trascurare alcune faccende domestiche. Una di queste, è sicuramente la pulizia del materasso, che giustamente richiede tempo, accortezza e pazienza. Un passaggio che non andrebbe mai dimenticato di fare, soprattutto perché alla lunga potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla salute e anche sul dormire bene.
Durante il sonno, infatti, il materasso assorbe sudore, cellule morte, acari della polvere e, col tempo, può diventare un vero ricettacolo di batteri e allergeni invisibili. Anche se all’apparenza può sembrare pulito, in realtà al suo interno si accumula una quantità di sporco che non andrebbe mai ignorata. Non bastano lenzuola fresche o coprimaterassi per proteggere a lungo: è fondamentale intervenire in modo diretto, ma senza doverlo necessariamente bagnare o smontare.
Come pulire il materasso senz’acqua, eliminando sporco, germi e batteri
In genere, siamo abituati a pensare, che tutte le tipologie di sporco per essere rimosse abbiano bisogno di acqua, in realtà non è affatto così, anzi, per quanto riguarda la pulizia del materasso, esiste un rimedio efficace capace di eliminare macchie, germi e batteri anche senz’acqua. Un trucco geniale, con un ingrediente che tutto abbiamo in casa: il bicarbonato di sodio, che, ancora una volta tornerà ad essere prezioso.
Il bicarbonato di sodio si conferma un alleato insostituibile per la pulizia della casa, e nel caso del materasso offre risultati sorprendenti. Grazie alle sue proprietà igienizzanti, assorbenti e deodoranti, riesce a eliminare cattivi odori, umidità, germi e residui organici senza lasciare tracce o aloni. Per usarlo correttamente basta seguire pochi passaggi:
- Togliere lenzuola e coprimaterasso, lasciando la superficie del materasso completamente libera
- Spolverare il bicarbonato in modo uniforme su tutta la superficie, utilizzando un colino da cucina per distribuirlo meglio
- Lasciare agire per almeno un’ora, meglio ancora se per 3-4 ore
- Aspirare accuratamente con l’aspirapolvere, utilizzando un beccuccio adatto, per rimuovere completamente la polvere.
Ed ecco che in pochissime mosse, non solo le macchie saranno sparite, ma anche germi, batteri e allergeni saranno completamente debellati. Questo trattamento può essere ripetuto una volta al mese per mantenere il materasso sempre fresco, igienico e più duraturo, in questo modo si eviterà che si accumuli troppo sporco, rendendo il materasso nuovamente malsano.