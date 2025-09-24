Materasso, da oggi lo pulisci subito e anche senz’acqua: elimini in un colpo sporco, germi e batteri

Il trucco semplice ed originale per pulire il materasso senz'acqua, in questo modo riesci ad eliminare tutto lo sporco e anche germi e batteri.

Ogni giorno siamo sempre di corsa, presi da mille impegni e spesso, proprio a causa di questo ritmo frenetico, tendiamo a trascurare alcune faccende domestiche. Una di queste, è sicuramente la pulizia del materasso, che giustamente richiede tempo, accortezza e pazienza. Un passaggio che non andrebbe mai dimenticato di fare, soprattutto perché alla lunga potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla salute e anche sul dormire bene.

Durante il sonno, infatti, il materasso assorbe sudore, cellule morte, acari della polvere e, col tempo, può diventare un vero ricettacolo di batteri e allergeni invisibili. Anche se all’apparenza può sembrare pulito, in realtà al suo interno si accumula una quantità di sporco che non andrebbe mai ignorata. Non bastano lenzuola fresche o coprimaterassi per proteggere a lungo: è fondamentale intervenire in modo diretto, ma senza doverlo necessariamente bagnare o smontare.

Come pulire il materasso senz’acqua, eliminando sporco, germi e batteri

In genere, siamo abituati a pensare, che tutte le tipologie di sporco per essere rimosse abbiano bisogno di acqua, in realtà non è affatto così, anzi, per quanto riguarda la pulizia del materasso, esiste un rimedio efficace capace di eliminare macchie, germi e batteri anche senz’acqua. Un trucco geniale, con un ingrediente che tutto abbiamo in casa: il bicarbonato di sodio, che, ancora una volta tornerà ad essere prezioso.

Il bicarbonato di sodio si conferma un alleato insostituibile per la pulizia della casa, e nel caso del materasso offre risultati sorprendenti. Grazie alle sue proprietà igienizzanti, assorbenti e deodoranti, riesce a eliminare cattivi odori, umidità, germi e residui organici senza lasciare tracce o aloni. Per usarlo correttamente basta seguire pochi passaggi:

Togliere lenzuola e coprimaterasso, lasciando la superficie del materasso completamente libera Spolverare il bicarbonato in modo uniforme su tutta la superficie, utilizzando un colino da cucina per distribuirlo meglio Lasciare agire per almeno un’ora, meglio ancora se per 3-4 ore Aspirare accuratamente con l’aspirapolvere, utilizzando un beccuccio adatto, per rimuovere completamente la polvere.

Ed ecco che in pochissime mosse, non solo le macchie saranno sparite, ma anche germi, batteri e allergeni saranno completamente debellati. Questo trattamento può essere ripetuto una volta al mese per mantenere il materasso sempre fresco, igienico e più duraturo, in questo modo si eviterà che si accumuli troppo sporco, rendendo il materasso nuovamente malsano.