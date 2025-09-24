Conto Corrente, cambia tutto con i bonifici: tra pochi giorni sarà obbligatorio

Negli ultimi anni ci sono state significative novità nel campo delle transazioni bancarie. Su tutte spicca l’introduzione dei bonifici istantanei. Se un tempo bisognava aspettare almeno ventiquattro ore prima di vedere la somma effettivamente accreditata sul conto corrente del destinatario, con il regolamento UE 2024/886 approvato a marzo 2024 le cose sono cambiante.

Lo scorso 9 gennaio è entrato in vigore l’obbligo per le banche di ricevere i bonifici istantanei. È caduto dunque il limite che rallentava i trasferimenti di denaro tra i correntisti. Il bonifico istantanea accelera nettamente le operazioni. Questa modalità permette infatti di accreditare quasi in tempo reale la somma al beneficiario del bonifico.

Fino al 2024 l’opzione del bonifico istantaneo era concessa a discrezione delle banche. Non tutti gli istituti di credito mettevano a disposizione questa tecnologia. E anche quando era disponibile i clienti potevano fruirne a pagamento. La nuova normativa ha cambiato tutto e adesso tra pochi giorni scatterà un secondo step.

Bonifici, tra pochi giorni scatta un nuovo obbligo

Sta per arrivare il secondo step per tutte le banche che operano nello spazio UE. Se in precedenza era scattato per le banche l’obbligo di ricevere i bonifici istantanei, a partire dal 9 ottobre 2025 gli istituti di credito saranno obbligati a anche a garantire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei e alle stesse condizioni di quelli ordinari.

Dal 9 ottobre i correntisti europei potranno dunque mandare bonifici istantanei senza spese – o comunque a costi minimi – e in ogni caso senza mai dover sostenere un costo superiore a quello richiesto per un bonifico ordinario. Non solo: entrerà in vigore anche la cosiddetta regola dei 10 secondi. In altre parole le banche avranno dieci secondi per completare il trasferimento di denaro tra conti.

Le banche dovranno attenersi alla regola dei 10 secondi senza soluzione di continuità. A ogni giorno e a qualunque ora, senza alcuna interruzione. Ciò vuol dire che i bonifici in entrata arriveranno praticamente sempre in tempo reale. Addio alle lunghe attese tipiche dei giorni festivi o del fine settimana. Entro 10 secondi la transazione dovrà essere completata.

Insieme alla comodità, la regola del bonifico istantaneo obbligatorio presenta anche dei rischi. A differenza di bonifici ordinari, che prevedevano comunque un limite di tempo per poter revocare l’operazione, con il bonifico istantaneo le somme vengono trasferite subito e senza ritorno. Il bonifico istantaneo non si può più annullare. Il che vuol dire che bisognerà fare ancora più attenzione al rischio di truffe e frodi, inviando bonifici istantanei solo a IBAN di destinatari fidati e conosciuti.