Lidl presa d’assalto, ora costa meno di 5 euro: è elegante e sofisticato

La nota catena di supermercati discount torna decisamente a far parlare di sé con un articolo che a unisce convenienza e raffinatezza a un prezzo stracciato. Alcuni clienti di Lidl ne hanno magnificato la sofisticata eleganza. Sta di fatto che adesso è acquistabile con una spesa inferiore a 5 euro. Lidl sorprende ancora insomma.

La popolarità di questo prodotto non è dovuta soltanto al prezzo sicuramente conveniente, ma anche alle note avvolgenti e al carattere deciso. Un mix di classe e determinazione solitamente prerogativa di marchi ben più costosi e blasonati. Lidl sembra aver colto proprio nel segno con l’offerta di un articolo in grado di coniugare eleganza e risparmio.

Un piccolo lusso a poco prezzo. Così potremmo sintetizzare la linea di profumi “dupe” commercializzata da Lidl negli ultimi anni e molto apprezzata dai consumatori. Si tratta dei cosiddetti “profumi equivalenti”, prodotti capaci di imitare fedelmente le caratteristiche di prodotti di marca (profumi, cosmetici o abbigliamento) ma a prezzi decisamente più abbordabili.

Eleganza e ricercatezza in vendita a meno di 5 euro da Lidl

“Dupe” è l’abbreviazione di “duplicate”. Non si tratta, va detto, di una copia perfetta ma di prodotti che richiamano da vicino i profumi più amati, catturandone l’essenza delle fragranza ma a costi più bassi, riuscendo spesso a garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo. I profumi equivalenti si possono acquistare anche presso i discount, in catene come Lidl che da tempo offrono prodotti “dupe” a prezzi convenienti.

Per onestà, non va taciuto il principale punto debole dei dupe: la minore durata e persistenza rispetto agli originali dovuta, come è facile immaginare, all’impiego di ingredienti di qualità inferiore. Ciò premesso, tra i profumi equivalenti più apprezzati di Lidl troviamo Suddenly Lovely, il dupe ispirato a J’Adore di Dior che da tempo ha conquistato la clientela con la sua fragranza floreale e femminile.

Lidl solitamente mette in vendita la boccetta da 75 ml di Suddenly Lovely a un prezzo inferiore a 5 euro. Attenzione però: Suddenly Lovely potrebbe non essere disponibile in tutti i supermercati Lidl. Fattori stagionali e promozionali potrebbero aumentare o diminuire la possibilità di trovarlo sugli scaffali. In genere i periodi di maggior rifornimento coincidono con le festività natalizie.

Le note di testa di bergamotto e mandarino, cuore di gelsomino e rosa e il fondo di vaniglia e patchouli fanno di Suddenly Lovely un profumo sofisticato e elegante messo in vendita a un prezzo popolare. Questo dupe che per fragranza richiama il più celebre J’Adore di Dior può essere una buona alternativa pur senza avere la medesima durata dell’originale di alta gamma.