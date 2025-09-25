Ginocchio ko e lunghissimo stop, trema la Juve: c’entra Bremer

Il calcio è strano, come abbiamo ripetuto tante volte facendo nostra una storica affermazione di uno dei più popolari telecronisti sportivi del nostro paese. Ma il calcio sa anche essere profondamente ingiusto, alle volte. Non c’è probabilmente altro aggettivo – in attesa di sapere se dobbiamo usare il termine ‘drammatico’ – per definire quanto accaduto proprio ieri sera ad Anfield Road, la tana del Liverpool Campione d’Inghilterra impegnato nel match casalingo valido per il terzo turno di EFL Cup.

Approfittando della relativa importanza del match – i Reds puntano al traguardo grosso sia in campionato, che in Champions che in FA Cup – il tecnico Arne Slot ha affidato una maglia da titolare ad uno degli ultimi arrivati nella sontuosa campagna acquisti estiva condotta dalla sua dirigenza.

Del resto, dopo aver speso 31 milioni – che diventeranno 35 con l’aggiunta dei bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita del calciatore – per assicurarsi le prestazioni di un ragazzo 18enne già seguito con grande interesse da Inter e Milan, l’allenatore olandese ha voluto testare sul campo le capacità di Giovanni Leoni, il nuovo enfant prodige del calcio italiano.

Al minuto 81, sul punteggio di 1-1 (il Liverpool avrebbe poi vinto la contesa 2-1), l’ex Parma si è accasciato al suolo dopo un contrasto sulla linea laterale. Le scene di disperazione sul volto del calciatore non hanno fatto presagire nulla di buono. Uscito in barella tra le lacrime, consolato dal calore del pubblico di casa, Leoni è apparso sofferente e preoccupato. E gli esami a cui è stato sottoposto in queste ore hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Leoni subito ko, il Liverpool pensa al big bianconero

La zona interessata è quella del ginocchio sinistro. La stessa che, giusto un anno fa, ha compromesso definitivamente la stagione di Gleison Bremer, che si dovette sottoporre ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Proprio il difensore brasiliano, rientrato in campo per un match ufficiale alla prima di campionato contro il Parma a 326 giorni di distanza dal drammatico stop avvenuto in quel di Lipsia in Champions League, potrebbe ora essere coinvolto in un presumibile ritorno sul mercato del colosso inglese.

Già perché, a questo punto, i tempi di recupero dell’ex Parma saranno di almeno 6-7 mesi e Leoni rischia di aver chiuso anticipatamente l’anno. Ecco che allora i Reds potrebbero portare un ricco assalto alla corte della Juve per strappare il pilastro brasiliano al club bianconero.

Corteggiato in passato dal sodalizio britannico, l’ex Torino è nella ristretta cerchia di profili graditi per un acquisto top da mettere a segno a gennaio o, al massimo, il prossimo luglio. Anche il nerazzurro Bastoni potrebbe essere interessato alla verosimile nuova necessità di mercato del blasonato club d’Oltremanica.