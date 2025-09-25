Un Big dell’attacco del Milan all’Inter, tutto vero: derby di fuoco

Il Milan non si ferma più. La marcia in campionato è ben consolidata, così come in Coppa Italia dove la truppa di Allegri e Landucci ha messo a referto una vittoria schiacciante contro il Lecce.

Il Diavolo si conferma in grande crescita trovando continuità di gioco, rendimento e risultati che l’anno scorso non si erano praticamente mai visti. Il Milan appare già pronto per dare fastidio concreto al Napoli nella corsa scudetto ed anche il livello della proposta di gioco appare elevato e ben delineato.

I tifosi rossoneri si stanno quindi godendo la crescita di una squadra che sta iniziando a fare largo anche ai nuovi innesti. Estupinan sta pian piano crescendo dopo le difficoltà iniziali, Modric è già un faro inamovibile, Rabiot è divenuto un pilastro del centrocampo ed anche Nkunku ha già avuto modo di mettere la sua prima griffe sull’avventura a San Siro.

L’attaccante francese, arrivato in coda al mercato, ha infatti trovato la prima rete da milanista proprio nel successo largo contro il Lecce grazie ad una stupenda girata aerea che ha preceduto l’iconica esultanza con tanto di palloncino già divenuta virale. Un primo assaggio del potenziale dell’ex Chelsea che però avrebbe potuto incrociare il proprio destino proprio con i rivali del Milan.

Calciomercato Milan, Nkunku idea per l’Inter prima di Lookman: il retroscena

Milan e Inter spesso battagliano anche in sede di calciomercato, e l’ultimo caso riguarderebbe proprio Nkunku, che prima di approdare al ‘Diavolo’ era finito nella lista dei nerazzurri.

A svelarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano che sul suo canale YouTube ha ammesso: “L’estate di Nkunku è stata molto lunga. È stata una possibilità per l’Inter prima di Lookman, poi sono state fatte altre scelte. Ci hanno pensato anche il Lipsia, nell’ambito dei discorsi col Chelsea per Xavi Simons, e il Bayern Monaco che ha provato a prenderlo prima di acquistare Jackson”.

Vicenda turbolenta quella legata al transalpino classe 1997 che sarebbe quindi persino potuto finire all’Inter. Il Milan però ad oggi se lo gode e lo stesso Landucci dopo la vittoria in Coppa Italia in conferenza stampa ha ribadito: “Parliamo di un giocatore che arriva dal Chelsea. Sa fare tante cose, è molto forte”.

Cose che farà tutte con la maglia del Milan con buona pace degli storici rivali di casa Inter.