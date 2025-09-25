Sinner-Alcaraz, cambia tutto al Masters 1000: ufficiale il forfait

La battaglia continua. Non paghi di aver disputato tra loro – cosa mai successa nella storia – le ultime 3 finali consecutive, nella stessa stagione, in tornei del Grande Slam, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, citati in rigoroso ordine di classifica ATP, sono pronti ad infiammare le ultime competizioni dell’anno a suon di vittorie. Proseguendo nel loro dominio, sempre più netto, all’interno di un 2025 che li ha visti ancora una volta, come nel 2024, spartirsi equamente i Major.

Dopo aver operato il sorpasso in classifica sul rivale, il campione spagnolo viaggia col vento in poppa anche per gli ultimi tornei stagionali. Fosse non altro per i soli 1000 punti che è chiamato a difendere fino alle ATP Finals incluse. Ben diverso invece il fardello a carico dell’altoatesino, strepitoso nell’ultimo quarto di annata 12 mesi fa.

L’ex leader del ranking mondiale deve difendere ben 2830 punti rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. Nel testa a testa che dovrebbe, salvo clamorose sorprese, confermare il nativo di Murcia sul trono mondiale anche dopo la kermesse torinese, il peso del penultimo Masters 1000 del 2025, quello di Shanghai, è sotto gli occhi di tutti.

Prima della kermesse nella metropoli cinese, i due si sfideranno a distanza: Jannik è attualmente impegnato a Pechino per tentare di migliorare la finale raggiunta lo scorso anno e persa proprio per mano del rivale iberico; quest’ultimo ha invece scelto di giocare a Tokyo, in un torneo di pari livello, per prepararsi al meglio in vista proprio di Shanghai.

Quante defezioni a Shanghai: strada spianata per i due big

Le prime indiscrezioni sull’entry list della competizione che nel 2024 vide il trionfo dell’azzurro in finale contro Novak Djokovic sono già sufficienti per stilare una prima griglia di partenza. Che ovviamente vede come grandi favoriti i due dominatori dell’anno.

La novità, già ufficiale da qualche giorno, è proprio la partecipazione del serbo all’evento sul cemento cinese. A dispetto di quanto tutti, tra addetti ai lavori e appassionati, avevano pensato, il 24 volte campione Slam proverà a prendersi la sua rivincita nei confronti dei conclamati eredi del ‘Big Three‘.

All’illustre presenza dello slavo fa però da contraltare una serie di forfait che potrebbero anche significare strada spianata, quanto meno – in attesa del sorteggio – fino ai quarti di finale, per il duo italo-spagnolo.

Oltre a Jack Draper, che ha comunicato la sua indisponibilità fino a fine anno, non saranno della contesa giocatori del calibro di Grigor Dimitrov, Tommy Paul e Arthur Fils, già alle prese con gli stessi acciacchi che hanno causato le rispettive assenze negli ultimi appuntamenti del circuito.

Per finire, è da sottolineare la decisione degli organizzatori di assegnare una delle cinque wild card a disposizione a Stan Wawrinka, l’inossidabile campione svizzero che proverà a stupire il pubblico in quella che presumibilmente potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni in carriera tra i professionisti.