3 novembre, una data che fa paura e che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa sta accadendo

C’è una “profezia” che sta circolando sui social e che indica nel 3 novembre 2025 la “data” in cui tutto cambierà. Una data che fa paura dove la realtà si mescola alla paura e l’analisi geopolitica si confonde con la psicosi collettiva e la paranoia. Tutto nasce da un video rilanciato da milioni di utenti in rete e sui social.

Il video è quello di un ex generale Nato di nome Richard Shirreff che nel corso di una sua analisi strategica avrebbe citato il 3 novembre come data del possibile inizio di un conflitto mondiale. Milioni di tiktoker hanno rilanciato il video scatenando una sorta di panico morale, un allarmismo di massa diventato una notizia virale.

Insomma, in men che non si dica il 3 novembre è diventata una data che fa tremare i social: la previsione o, meglio, la “profezia” dell’inizio della Terza guerra mondiale, incubo di proporzioni colossali come mostra la giornalista americana Annie Jacobsen nel suo inquietante libro intitolato “Guerra nucleare”, dove mostra che in poche ore un conflitto atomico potrebbe spazzare via la civiltà per come la conosciamo.

Perché fa paura la data del 3 novembre

Sui social, si sa, la verità corre ad handicap. Le notizie spesso e volentieri vengono rilanciate senza il minimo sindacale di verifica e di fatto possono diventare virali quelle che altro non sono che colossali bufale (o, come si dice oggi, fake news). In altre parole, è il meccanismo distorsivo del telefono senza fili applicato a quello che in tempi non sospetti Marshall McLuhan ha definito il villaggio globale.

È il caso anche della “profezia” del generale Shirreff. La data indicata non è reale e nemmeno una vera e propria previsione. Si tratta piuttosto di un espediente narrativo. La teoria della “profezia” del 3 novembre è finita presto nel mirino di fact-checker e debunker. Ad esempio il famoso avvocato Angelo Greco (ma non solo) ha analizzato in profondità il discorso del generale.

Greco mostra che Shirreff non ha mai affermato che il 3 novembre inizierà la Terza guerra mondiale. Il 3 novembre è una data ipotetica, scelta a caso per rendere evidente l’impreparazione dell’Europa. Il messaggio dell’ex militare è stato decontestualizzato e semplificato. In tanti non sono andati più in là del titolo e dei primi secondi del video.

In questo modo una riflessione strategica si è trasformata nella profezia dell’imminente apocalisse globale. Nessuno in sostanza ha previsto che il 3 novembre scoppierà un altro conflitto globale. Certo il quadro geopolitico rimane sempre molto delicato, a partire dai due scenari “caldi” dell’Ucraina e del Medio Oriente (ai quali potrebbe aggiungersi Taiwan). Papa Francesco più volte ha parlato di una “terza guerra mondiale a pezzi”. Non rimane che sperare che questi pezzi non si uniscano mai.